Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил почти 4,6 трлн руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Федеральныйв 1-м квартале 2026 года, по предварительным данным, исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

В январе-марте прошлого года дефицит был на уровне 1,960 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Министерство не раскрывает помесячные показатели. В январе-феврале, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, дефицит в марте можно оценить примерно в 1,1 трлн рублей. По данным Федерального казначейства, которые публикуются после предварительных оценок Минфина, в январе-феврале расходы превышали доходы на 5,57 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает иную картину исполнения бюджета в марте: профицит в почти 1 трлн рублей.

"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета в январе-марте снизились на 8,2% год к году и составили 8,309 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 45,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 1,443 трлн рублей на фоне снижения цен на нефть, что ниже их базового размера в январе-марте (2,012 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть. Ненефтегазовые доходы составили 6,866 трлн рублей, прибавив 7,1% г/г. Поступление оборотных налогов, включая НДС, выросло год к году на 8,9% (поступление НДС увеличилось на 10,3% - до 4,048 трлн рублей).

Расходы, по предварительной оценке, в январе-марте выросли год к году на 17% - до 12,885 трлн рублей.отмечает, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в первом квартале обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов. В целом на 2026 год запланированы доходы федерального бюджета в размере 40,283 трлн рублей, расходы - 44,07 трлн рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов не исключал, что план по дефициту на год (1,6% ВВП) придется уточнять с учетом недопоступления нефтегазовых доходов в начале года, однако эти слова, как и заявление о планируемом ужесточении параметров бюджетного правила, прозвучали еще до взлета цен на нефть в результате ближневосточного конфликта.