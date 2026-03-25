Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%

25 марта. FINMARKET.RU - Снижение промпроизводства в РФ в феврале 2026 года составило 0,9% в годовом сравнении после сокращения на 0,8% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-февраль 2026 годав РФ снизилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в феврале 2026 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2026 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,3% после нулевой динамики в январе.

В феврале 2026 года снижение в обрабатывающих отраслях составило 2,8% после падения на 3,0% в январе (за январь-февраль снижение на 2,9%).

В добывающем секторе в феврале 2026 года рост составил 0,9% в годовом выражении после роста на 0,5% в январе (за январь-февраль рост на 0,7%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в феврале был зафиксирован рост на 3,6% после роста на 7,5% в январе (за два месяца рост на 5,6%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в феврале составило 2,1% после падения на 7,0% в январе (за январь-январь снижение на 4,6%).

Отрасли, показавшие в феврале 2026 года рост по сравнению с февралем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 16,3%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 13,4%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 5,3%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 1,5%; производство прочих готовых изделий - 1,0%; производство пищевых продуктов - 0,8%.

Отрасли, снизившие объемы производства в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: производство одежды - 17,3%; металлургическое производство - 15,1%; производство электрического оборудования - 13,8%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 12,3%; добыча прочих полезных ископаемых - 11,0%; производство напитков - 10,3%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 9,0%, производство бумаги -9,6%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 8,5%; производство табачных изделий - 7,2%; добыча угля - 6,1%; производство мебели - 5,6%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 4,5%; производство химических веществ и химических продуктов -2,2%; производство кожи и изделий из кожи - 2,1%; производство резиновых и пластмассовых изделий -1,9%; производство кокса и нефтепродуктов - 1,8%; ремонт машин и оборудования - 1,1%; добыча металлических руд - 0,2%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2025 году составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,5% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале марта). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2026 году на 2,3%.Промпроизводство в РФ в феврале 2026 года

Согласно данным Росстата, производство продуктов питания в РФ в январе-феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года снизилось на 0,5%, напитков - на 7,7%. В феврале по сравнению с январем выработка продуктов питания выросла на 2,4%, в годовом выражении рост составил 0,8%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в феврале составило 310 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 412 тыс. тонн (на 1,7% меньше), колбасных изделий - 188 тыс. тонн (на 1,1% меньше). За два месяца производство мяса (без мяса птицы) выросло на 4,4%, до 621 тыс. тонн, мяса птицы - снизилось на 2,2%, до 830 тыс. тонн, колбасных изделий - снизилось на 0,9%, до 374 тыс. тонн.

Производство молока (кроме сырого) в феврале сократилось на 2,8%, до 476 тыс. тонн, сливочного масла - на 5,2%, до 24,4 тыс. тонн. В то же время выработка сыров выросла на 1,1%, до 65,2 тыс. тонн, творога - на 9,8%, до 43,9 тыс. тонн. За два месяца производство молока снизилось на 2,4%, до 982 тыс. тонн, сливочного масла - на 2,7%, до 51,1 тыс. тонн. Производство сыров увеличилось на 1,1%, до 136 тыс. тонн, творога - на 9,5%, до 87,6 тыс. тонн.