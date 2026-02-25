Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5602 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3558,7 млрд руб.

25 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 5602 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5349,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5314 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5088,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 февраля составили 3558,7 млрд руб. против 3537,4343799999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

