.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5602 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3558,7 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций, в то же время темпы роста промпроизводства ускорятся, пишут "Ведомости", ссылающиеся на экспертов ВЭБа, которые подготовили прогноз на 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП,...
 
Власти обсуждают перестройку условий финансового обеспечения стартапов
Технологическому поиску подбирают кошелек. Потребность в создании в РФ «суверенного» рынка высокотехнологичных разработок из-за ухода западных компаний после 2022 года вынуждает власти изобретать новые меры поддержки инвестиций в хайтек с учетом их...
 
В РФ поставлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров
В России зафиксирован рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету. По итогам 2025 года в стране было реализовано около 10 млн таких гаджетов. По сравнению с 2024-м спрос на них вырос на 30–60%, сообщили...
 
25 февраля 2026 года 09:16

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5602 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3558,7 млрд руб.

 0  
25 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 5602 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5349,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5314 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5088,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 февраля составили 3558,7 млрд руб. против 3537,4343799999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 февраля снизилась на 0,14% и составила 53707,305 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53707,305 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 74,493 млрд руб., или на...
.
25 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1525 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,56 коп. и составил 11,1525 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,059 руб., максимальный - 11,323 руб. Было заключено 64232 сделки. Объем торгов составил 118359,71...
.
25 февраля 2026 года 19:11
Британия продлила лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛА"
Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа", которая заканчивалась 26 февраля, до 25 августа текущего года, сообщило OFSI.

Великобритания в октябре прошлого года включила "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, но 27 ноября выдала...
.
25 февраля 2026 года 19:05
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 16 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это максимальный рост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года, отмечает Bloomberg.

Аналитики в среднем...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 19:03
Долги по зарплате в России в январе снизились на 8,5%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец января 2026 г. составила 1 млрд 855,9 млн рублей и по сравнению с декабрем снизилась на 171,3 млн рублей, или на 8,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Относительно января 2025 г. долги...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:58
Рынок акций РФ вырос на 0,7-0,9%
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне позитивной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию.

В Азии в среду...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:49
"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2025/26 сезоне до 45,4 млн тонн
Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта российской пшеницы в 2025/26 сельхозсезоне (июль-июнь) на 0,3 млн тонн, до 45,4 млн тонн. Согласно сообщению, это связано с падением конкурентоспособности российской пшеницы по сравнению с поставками из ЕС.

Экспорт ячменя...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:41
Путин поручил правительству проработать в сфере биотеха меры защиты внутреннего рынка и преференции
Правительство РФ должно проработать стратегию развития биоэкономики в России до 2050 года, а также подготовить предложения по стимулированию развития отраслей биотеха, включая меры защиты внутреннего рынка и налоговые преференции, заявил президент Владимир Путин на пленарной...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:34
США поднимут импортные пошлины для некоторых стран до 15% или выше с недавно введенных 10%
Импортные пошлины для некоторых стран вырастут до 15% или выше с недавно введенных 10%, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, не назвав конкретных торговых партнеров и не проясняя подробностей.

"Прямо сейчас у нас есть пошлины в размере 10%. Для некоторых...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:25
Минпромторг РФ согласовал с ведомствами проект дорожной карты по формированию регулирования в области биоэкономики
Минпромторг РФ согласовал с ведомствами проект дорожной карты по формированию регулирования в области биоэкономики, предполагающий в числе прочего подготовку налоговых преференций и мер по снижению финансовой нагрузки на предприятия отрасли.

Как сообщила пресс-служба...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:18
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают новости и отчетности компаний. Во вторник основные индексы США выросли, восстановив значительную часть потерь, понесенных ранее на фоне нервозности вокруг перспектив ИИ и обеспокоенности...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:07
Минфин РФ отмечает недобор экспортных пошлин на зерно в доходную часть бюджета
Влияние экспортных пошлин на доходную часть бюджета не всегда положительно. В 2025 году и в этом году Минфин РФ отмечает недобор экспортных пошлин на зерно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на совещании по вопросам рыбного хозяйства в Совете...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1338 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,36 коп. и составил 11,1338 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,209 руб. Было заключено 11555 сделок. Объем торгов составил 25820,43 млн...
.
25 февраля 2026 года 17:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 февраля
ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12588,11 (-202,69) руб./грамм; на серебро - 216,61 (+2,4) руб./грамм; на платину - 5256,26 (-28,69) руб./грамм; на палладий - 4245,82 (-68,37) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
25 февраля 2026 года 17:53
ЦБ РФ установил курс евро с 26 февраля в размере 90,3211 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 90,3211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,10 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
25 февраля 2026 года 17:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 февраля в размере 76,4678 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 76,4678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,64 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.