ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мошенники в своих схемах стали чаще использовать банки маркетплейсов
Клиенты дочерних банков маркетплейсов входят в группу повышенного риска мошенничества, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах". "Еще один тренд, на который хотелось...
 
Бизнес предложил увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин в ходе форума...
 
19 февраля 2026 года 10:35

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5538,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3581,88 млрд руб.

 0
19 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 февраля составили по Российской Федерации 5538,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5319,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5720 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5508 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 февраля составили 3581,88 млрд руб. против 3530,07074 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
