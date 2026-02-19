.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5538,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3581,88 млрд руб.
.
19 февраля 2026 года 09:37
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5538,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3581,88 млрд руб.
|0
19 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 февраля составили по Российской Федерации 5538,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5319,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5720 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5508 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 февраля составили 3581,88 млрд руб. против 3530,07074 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 февраля 2026 года 12:21
Банку России и Минфину удалось снять разногласия по вопросу ограничения на вывоз золота физическими лицами, который является частью плана по обелению экономики. "Определенный компромисс достигнут, готовится определенное нормативное решение на этот счет", - заявил... читать дальше
.19 февраля 2026 года 12:15
Выручка компании "Логика молока", одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в РФ, в 2025 году составила 161,1 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем в 2024 году, сообщается в ее пресс-релизе. Доля компании на... читать дальше
.19 февраля 2026 года 12:13
ВТБ разместит 19 февраля однодневные бонды серии КС-4-1145 на 100 млрд руб. по цене 99,9594% от номинала
9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1145 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9594% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,83%... читать дальше
.19 февраля 2026 года 12:07
ОАО "РЖД" в ближайшее время выставит здание Рижского вокзала в Москве на торги, сообщила замглавы компании Екатерина Кривошеева в четверг в ходе конференции, посвящённой корпоративному имуществу холдинга. "Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время", - сказала... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:59
Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") в рамках расширения собственных морских сервисов запустила контейнерные перевозки между Камбоджей и Россией, сообщила компания. Расчетное транзитное время между Пномпенем (Камбоджа) и... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:51
Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом полугодии 2026 финансового года снизила выручку на 14,9%. Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи в июле-декабре 2025 года составили 5,253 млрд евро против... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:43
Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий предложил в Госдуме меры по решению вопроса обеспечения земельными участками многодетных семей, участников СВО и инвалидов. Он представил результаты работы ведомства по реализации пилотного проекта в 28... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:35
ООО "Топкинский цемент" и АО "Искитимцемент" (крупнейшие предприятия АО "Холдинговая компания "Сибирский цемент", "Сибцем") в 2025 году получили суммарно 24,6 млрд рублей выручки по РСБУ, сообщается в отчетности предприятий. В частности, выручка базового актива... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:27
Air France - KLM в четвертом квартале 2025 года получила чистую прибыль в размере 549 млн евро по сравнению с убытком в 63 млн евро за аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе компании. При этом операционная прибыль снизилась на 1% и составила 393 млн евро.... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:20
На церемонии открытия фестиваля "Московская Масленица в Пекине" представители столиц России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, документ предполагает проведение... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:12
Американская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, в четвертом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 34%, выручку - на 16%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Как говорится в... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:04
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2025 году выявила 7,3 тыс. нарушений в сфере закупок по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, против 9,6 тыс. нарушений в 2024 году, говорится в сообщении ФАС. Всего в прошлом году служба провела 15,6... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:55
Французский автомобилестроительный концерн Renault SA завершил 2025 год со значительным чистым убытком из-за неденежных потерь, связанных с инвестициями в Nissan, а также расходов на реструктуризацию. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил 10,931... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:46
Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2025 года выросла на 2,2 процентного пункта, до 88% с 85,8% в 2024 году, следует из данных ЦБ РФ. "Доля безналичных платежей по итогам 2025 года составила 88%", - заявила глава департамента национальной платежной... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:40
Экспорт швейцарских часов в январе 2026 года снизился на 3,6% в годовом выражении, до 1,922 млрд швейцарских франков, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности. В декабре экспорт часов вырос на 3,3%. Поставки наручных часов, на долю которых приходится... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:35
9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1146 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.