ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Минэкономразвития выступает за ускоренное введение НДС на импорт через маркетплейсы
Минэкономразвития на стратегической сессии по платформенной экономике под руководством премьер-министра Михаила Мишустина предложило ускорить принятие национального регулирования под новые правила трансграничной электронной торговли. Об этом...
 
Новый крупный игрок готовится выйти на рынок производства овощей
Группа "Лента" (входит в "Севергрупп" Алексей Мордашова) планирует заняться тепличным бизнесом, сообщили "Известиям" три источника, знакомые с ее планами. Она интересовалась приобретением действующих промышленных теплиц, уточнил один из них....
 
18 февраля 2026 года 17:47

ЦБ РФ установил курс евро с 19 февраля в размере 90,2683 руб.

 0  
18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 90,2683 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,75 коп.



Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
НОВОСТИ
18 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 февраля снизилась на 0,22% и составила 53292,433 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53292,433 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,548 млрд руб., или на...
18 февраля 2026 года 19:17
Цены производители продовольствия в РФ в январе сохранились на декабрьском уровне
Производители пищевой продукции РФ в январе 2026 года сохранили цены на свою продукцию на уровне декабря 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с январем 2025 года рост составил 3,4%.

В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем...    читать дальше
18 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0513 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,79 коп. и составил 11,0513 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9665 руб., максимальный - 11,142 руб. Было заключено 73718 сделок. Объем торгов составил 117176,59...
18 февраля 2026 года 19:14
Цены производителей на бензин в январе упали на 18,3%
Цены производителей на бензин в РФ в январе 2026 года продолжили снижаться, сократившись на 18,3% после понижения на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

До этого цены производителей на бензин росли на 4,4%...    читать дальше
18 февраля 2026 года 19:08
Цены на бензин в РФ с 10 по 16 февраля замедлили рост до 0,11%
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 10 по 16 февраля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,11% после повышения на 0,21% с 3 по 9 февраля, на 0,11% с 27 января по 2 февраля, на 0,01% с 20 по 26 января, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат)....    читать дальше
18 февраля 2026 года 19:05
Снижение цен промпроизводителей в РФ в январе ускорилось до 2,5%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в январе 2026 года снизились относительно предыдущего месяца на 2,5% после понижения на 1,6% в декабре 2025 года, на 0,9% в ноябре, роста на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был...    читать дальше
18 февраля 2026 года 19:02
Инфляция в РФ с 10 по 16 февраля составила 0,12%
Инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Как сообщалось,...    читать дальше
18 февраля 2026 года 18:57
Российский рынок акций вырос на 0,5-1,3%
Российский рынок акций завершил торги в плюсе в ожидании новостей с двухдневной трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Поддержку рынку оказывала коррекция сырьевых рынков вверх (росли нефть и металлы).

Второй день...    читать дальше
18 февраля 2026 года 18:45
ЕЭК одобрила 4 заявки на участие в механизме финансового содействия кооперационным проектам в ЕАЭС
Консультативный комитет по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил четыре заявки на участие в механизме финансового содействия кооперационным проектам в ЕАЭС для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Речь...    читать дальше
18 февраля 2026 года 18:38
В планах банка "ДОМ.РФ" на 2026 год увеличение чистой прибыли по МСФО на четверть
Банк "ДОМ.РФ" в 2026 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО на 25% - до 91,7 млрд рублей по сравнению с 73,3 млрд рублей прибыли за 2025 год, говорится в презентации кредитной организации. Рентабельность капитала в 2026 году ожидается на уровне 19,7% против 20% в 2025...    читать дальше
18 февраля 2026 года 18:30
ЦБ Азербайджана прогнозирует снижение нефтегазового ВВП страны в 2026 году на 2,4%
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует в текущем году снижение ВВП в нефтегазовом секторе на 2,4%, в 2027 году - на 1,3%. "Согласно нашим февральским прогнозам, рост ВВП Азербайджана в текущем году составит 2,4%. При этом рост ненефтегазового ВВП прогнозируется на 4%,...    читать дальше
18 февраля 2026 года 18:21
Подготовлен законопроект, направленный на обеспечение новых источников доходов для "Почты России"
Правительство РФ разработало законопроект, направленный на обеспечение новых источников доходов для АО "Почта России" и регулирования рынка доставки в РФ, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Правительством подготовлен законопроект. Там достаточно большое количество...    читать дальше
18 февраля 2026 года 18:12
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Фондовые индексы США растут в начале торгов в среду. Трейдеры оценивают корпоративные новости и экономическую статистику, а также ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду,...    читать дальше
18 февраля 2026 года 18:07
В 2025 году профицит счета текущих операций Китая вырос до рекордных $735 млрд
Профицит счета текущих операций Китая в 2025 году составил $734,9 млрд, по предварительным данным Государственного управления валютного контроля (SAFE). Это является рекордом и превышает показатель за предыдущий год в 1,7 раза ($423,9 млрд).

В четвертом квартале...    читать дальше
18 февраля 2026 года 17:54
Промпроизводство в США в январе выросло на 0,7%, ожидалось повышение на 0,4%
Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,4%.

В декабре, согласно пересмотренным...    читать дальше
18 февраля 2026 года 17:50
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 февраля
ЦБ РФ с 19 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11902,55 (-364,67) руб./грамм; на серебро - 182,76 (-7,44) руб./грамм; на платину - 4884,47 (-96,83) руб./грамм; на палладий - 4069,17 (-117,69) руб./грамм.

Это автоматическое...
