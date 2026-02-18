ЦБ РФ установил курс евро с 19 февраля в размере 90,2683 руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 90,2683 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,75 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53292,433 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,548 млрд руб., или на...

.

Производители пищевой продукции РФ в январе 2026 года сохранили цены на свою продукцию на уровне декабря 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с январем 2025 года рост составил 3,4%. В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем... В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,79 коп. и составил 11,0513 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9665 руб., максимальный - 11,142 руб. Было заключено 73718 сделок. Объем торгов составил 117176,59... Минимальный курс юаня составил 10,9665 руб., максимальный - 11,142 руб. Было заключено 73718 сделок. Объем торгов составил 117176,59...

.

Цены производителей на бензин в РФ в январе 2026 года продолжили снижаться, сократившись на 18,3% после понижения на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены производителей на бензин росли на 4,4%... До этого цены производителей на бензин росли на 4,4%... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 10 по 16 февраля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,11% после повышения на 0,21% с 3 по 9 февраля, на 0,11% с 27 января по 2 февраля, на 0,01% с 20 по 26 января, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше

.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в январе 2026 года снизились относительно предыдущего месяца на 2,5% после понижения на 1,6% в декабре 2025 года, на 0,9% в ноябре, роста на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги в плюсе в ожидании новостей с двухдневной трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Поддержку рынку оказывала коррекция сырьевых рынков вверх (росли нефть и металлы). Второй день... Второй день... читать дальше

.

Консультативный комитет по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил четыре заявки на участие в механизме финансового содействия кооперационным проектам в ЕАЭС для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке, сообщила пресс-служба ЕЭК. "Речь... "Речь... читать дальше

.

Банк "ДОМ.РФ" в 2026 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО на 25% - до 91,7 млрд рублей по сравнению с 73,3 млрд рублей прибыли за 2025 год, говорится в презентации кредитной организации. Рентабельность капитала в 2026 году ожидается на уровне 19,7% против 20% в 2025... читать дальше

.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует в текущем году снижение ВВП в нефтегазовом секторе на 2,4%, в 2027 году - на 1,3%. "Согласно нашим февральским прогнозам, рост ВВП Азербайджана в текущем году составит 2,4%. При этом рост ненефтегазового ВВП прогнозируется на 4%,... читать дальше

.

Правительство РФ разработало законопроект, направленный на обеспечение новых источников доходов для АО "Почта России" и регулирования рынка доставки в РФ, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Правительством подготовлен законопроект. Там достаточно большое количество... "Правительством подготовлен законопроект. Там достаточно большое количество... читать дальше

.

Фондовые индексы США растут в начале торгов в среду. Трейдеры оценивают корпоративные новости и экономическую статистику, а также ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду,... Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду,... читать дальше

.

Профицит счета текущих операций Китая в 2025 году составил $734,9 млрд, по предварительным данным Государственного управления валютного контроля (SAFE). Это является рекордом и превышает показатель за предыдущий год в 1,7 раза ($423,9 млрд). В четвертом квартале... В четвертом квартале... читать дальше

.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,4%. В декабре, согласно пересмотренным... В декабре, согласно пересмотренным... читать дальше

.

ЦБ РФ с 19 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11902,55 (-364,67) руб./грамм; на серебро - 182,76 (-7,44) руб./грамм; на платину - 4884,47 (-96,83) руб./грамм; на палладий - 4069,17 (-117,69) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.