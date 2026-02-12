.
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%

Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%

Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем...
 
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и "ДОМ.РФ" до 1 июня представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми. Поручение сформировано по итогам заседания совета по...
 
Решетников: восстановление экономики РФ ожидается в конце года или в 2027 году
Решетников: восстановление экономики РФ ожидается в конце года или в 2027 году

Экономика РФ в 1-м полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, скорее всего в 2027 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая сегодня в Госдуме на комитете по...
 
12 февраля 2026 года 09:16

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5133 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3607,86 млрд руб.

 0
12 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 февраля составили по Российской Федерации 5133 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4905,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5927,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 февраля составили 3607,86 млрд руб. против 3923,0513300000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
12 февраля 2026 года 14:40
Годовой чистый убыток камазовского автоперевозчика NatCar вырос в 3,6 раза
Чистый убыток "камазовского" дочернего FTL-грузоперевозчика NatCar (АО "Национальный перевозчик") по РСБУ в 2025 году вырос в 3,6 раза, до 3,8 млрд руб., говорится в отчетности компании.

В пресс-службе компании отмечают, что убытки созданного в 2023 г. перевозчика в...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 14:32
Китай до 7,4-11,7% снизит пошлины на импорт молочных продуктов из ЕС
Китай существенно смягчил позицию относительно пошлин на импорт молочных продуктов из Евросоюза в финальном решении по итогам длившейся 1,5 года проверки.

Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, пошлины составят от 7,4% до 11,7% в зависимости от категории...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 14:24
Разработанный "Роснефтью" ГОСТ для проектирования нефтяных и газовых скважин на суше вступит в силу 1 ноября
Специалисты научного института "Роснефти" в Самаре разработали национальный стандарт нефтяной и газовой промышленности РФ, устанавливающий требования к проектной документации на строительство скважин на суше, сообщила компания.

Документ (ГОСТ Р 72433-2025 "Нефтяная и...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 14:17
Центробанк Турции повысил прогноз инфляции до 15-21% в конце 2026 года
Центробанк Турции повысил прогноз инфляции в стране на конец 2026 года до 15-21% с ожидавшихся ранее 13-19%, заявил глава регулятора Фатих Карахан на пресс-конференции в четверг.

При этом ЦБ оставил неизменным целевой уровень инфляции на этот год - 16%. В прошлом году...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 14:10
Чистая прибыль Lenovo в 3-м финквартале сократилась на 21%, выручкавыросла на 18%
12 февраля 2026 года 14:10

Чистая прибыль Lenovo в 3-м финквартале сократилась на 21%, выручкавыросла на 18%

Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, в 3-м квартале 2025/26 финансового года (октябрь-декабрь) сократила чистую прибыль на 21% относительно того же периода годом ранее - до $546 млн, сообщается в отчетности. Между тем прибыль...
.
12 февраля 2026 года 14:02
Самообеспеченность ЕАЭС по молоку приблизилась к 100%
Самообеспеченность стран - участниц Евразийского экономического союза по молоку приближается к 100%, сообщила директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян.

"Развитие молочной отрасли в странах ЕАЭС относится к одной...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 13:53
Россия продолжает сотрудничать с Францией в сфере мирного атома
"Росатом" продолжает плодотворно сотрудничать с Францией в сфере ядерных технологий, сообщил сегодня глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Францией в сфере ядерных технологий. Наши отношения в этой области можно назвать своего рода...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 13:45
Европейские рынки акций в основном повышаются сегодня, Stoxx 600 обновил рекорд
В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы демонстрируют позитивный настрой, инвесторы оценивают корпоративные новости и британские статданные.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 13:35 мск повысился на 0,35% - до 623,78 пункта....    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 13:37
Грузия может запретить импорт автомобилей старше 6 лет
Правительство Грузии внесло в парламент проект закона о запрете на ввоз легковых автомобилей старше шести лет, заявил сегодня премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании кабинета министров.

"Конечно, будут рассмотрены и небольшие исключения. Мы считаем, что...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 13:28
WhatsApp связано с нежеланием корпорации Meta соблюдать нормы российского законодательства
12 февраля 2026 года 13:28

WhatsApp связано с нежеланием корпорации Meta соблюдать нормы российского законодательства

Решение о блокировке WhatsApp было принято в связи с нежеланием корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность в РФ ее ресурсов Facebook и Instagram запрещена) следовать российскому законодательству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
.
12 февраля 2026 года 13:20
Кремль будет внимательно следить за ситуацией с ценами на услуги ЖКХ
Рост цен на услуги ЖКХ не должен быть резким, Кремль будет внимательно следить за ситуацией с повышением их стоимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таким резким оно быть не должно", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы будем очень...    читать дальше
.
12 февраля 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 февраля растет
12 февраля 2026 года 13:15

Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 февраля растет

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,38 пункта (0,34%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2767,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2769,59 (+0,43%) пункта, минимальное...
.
12 февраля 2026 года 13:12
В 4-м квартале выручка Hermes выросла более чем на 3%
12 февраля 2026 года 13:12

В 4-м квартале выручка Hermes выросла более чем на 3%

Французский дом моды Hermes International в 4-м квартале 2025 года увеличил выручку на 3,2% - до 4,087 млрд евро по сравнению с 3,962 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе компании, без учета изменения курсов обмена валют выручка выросла...
.
12 февраля 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 78,203 руб.
Максимальное значение за неделю (с 5 февраля по 12 февраля) - 78,203 руб. за доллар, минимальное значение - 76,855 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,35 руб.

12 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,2/82,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,2/82,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи вырос...
12 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,6/78,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,6/78,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
