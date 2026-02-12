Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5133 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3607,86 млрд руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 февраля составили по Российской Федерации 5133 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4905,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5927,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 февраля составили 3607,86 млрд руб. против 3923,0513300000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

