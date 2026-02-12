.
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5133 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3607,86 млрд руб.
.
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье
12 февраля 2026 года 09:16
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5133 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3607,86 млрд руб.
12 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 февраля составили по Российской Федерации 5133 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4905,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5927,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 февраля составили 3607,86 млрд руб. против 3923,0513300000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
12 февраля 2026 года 14:40
Чистый убыток "камазовского" дочернего FTL-грузоперевозчика NatCar (АО "Национальный перевозчик") по РСБУ в 2025 году вырос в 3,6 раза, до 3,8 млрд руб., говорится в отчетности компании. В пресс-службе компании отмечают, что убытки созданного в 2023 г. перевозчика в... читать дальше
.12 февраля 2026 года 14:32
Китай существенно смягчил позицию относительно пошлин на импорт молочных продуктов из Евросоюза в финальном решении по итогам длившейся 1,5 года проверки. Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, пошлины составят от 7,4% до 11,7% в зависимости от категории... читать дальше
.12 февраля 2026 года 14:24
Разработанный "Роснефтью" ГОСТ для проектирования нефтяных и газовых скважин на суше вступит в силу 1 ноября
Специалисты научного института "Роснефти" в Самаре разработали национальный стандарт нефтяной и газовой промышленности РФ, устанавливающий требования к проектной документации на строительство скважин на суше, сообщила компания. Документ (ГОСТ Р 72433-2025 "Нефтяная и... читать дальше
.12 февраля 2026 года 14:17
Центробанк Турции повысил прогноз инфляции в стране на конец 2026 года до 15-21% с ожидавшихся ранее 13-19%, заявил глава регулятора Фатих Карахан на пресс-конференции в четверг. При этом ЦБ оставил неизменным целевой уровень инфляции на этот год - 16%. В прошлом году... читать дальше
.12 февраля 2026 года 14:10
Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, в 3-м квартале 2025/26 финансового года (октябрь-декабрь) сократила чистую прибыль на 21% относительно того же периода годом ранее - до $546 млн, сообщается в отчетности. Между тем прибыль... читать дальше
.12 февраля 2026 года 14:02
Самообеспеченность стран - участниц Евразийского экономического союза по молоку приближается к 100%, сообщила директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян. "Развитие молочной отрасли в странах ЕАЭС относится к одной... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:53
"Росатом" продолжает плодотворно сотрудничать с Францией в сфере ядерных технологий, сообщил сегодня глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Францией в сфере ядерных технологий. Наши отношения в этой области можно назвать своего рода... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:45
В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы демонстрируют позитивный настрой, инвесторы оценивают корпоративные новости и британские статданные. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 13:35 мск повысился на 0,35% - до 623,78 пункта.... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:37
Правительство Грузии внесло в парламент проект закона о запрете на ввоз легковых автомобилей старше шести лет, заявил сегодня премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании кабинета министров. "Конечно, будут рассмотрены и небольшие исключения. Мы считаем, что... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:28
Решение о блокировке WhatsApp было принято в связи с нежеланием корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность в РФ ее ресурсов Facebook и Instagram запрещена) следовать российскому законодательству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:20
Рост цен на услуги ЖКХ не должен быть резким, Кремль будет внимательно следить за ситуацией с повышением их стоимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Таким резким оно быть не должно", - сказал Песков журналистам в четверг. "Мы будем очень... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,38 пункта (0,34%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2767,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2769,59 (+0,43%) пункта, минимальное... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:12
Французский дом моды Hermes International в 4-м квартале 2025 года увеличил выручку на 3,2% - до 4,087 млрд евро по сравнению с 3,962 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе компании, без учета изменения курсов обмена валют выручка выросла... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 78,203 руб.
Максимальное значение за неделю (с 5 февраля по 12 февраля) - 78,203 руб. за доллар, минимальное значение - 76,855 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,35 руб. Это автоматическое сообщение.
.12 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,2/82,59 руб.
.12 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,6/78,75 руб.
