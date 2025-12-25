ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,4368 руб., курс евро - в размере 92,4742 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 92,4742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,95 коп.

25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 78,4368 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,82 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52578,875 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 593,879 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,02 коп. и составил 11,0441 руб. Минимальный курс юаня составил 10,958 руб., максимальный - 11,125 руб. Было заключено 100025 сделок. Объем торгов составил 158002,61... Минимальный курс юаня составил 10,958 руб., максимальный - 11,125 руб. Было заключено 100025 сделок. Объем торгов составил 158002,61...

Производство сельхозпродукции в РФ в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 20,1%, за январь-ноябрь - на 5,4%, сообщил Росстат в пятницу. Год назад показатели были... Год назад показатели были... читать дальше

Оборот розничной торговли в России в ноябре в годовом выражении увеличился на 3,3%, сообщил Росстат. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,7%. Темпы роста замедлились: в октябре оборот увеличился на... читать дальше

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2025 года составил 6,1% в годовом выражении после повышения на 4,7% в сентябре, на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале... читать дальше

Безработица в России в ноябре 2025 года составила 2,1%, что соответствует историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщил в пятницу Росстат. Показатель уже опускался на этот уровень в августе 2025 года, после этого безработица... Показатель уже опускался на этот уровень в августе 2025 года, после этого безработица... читать дальше

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в декабре 2025 года снизился на 2,5 процентного пункта (п.п.) - до минус 4,4%, сообщил Росстат в пятницу. В обрабатывающем секторе индекс уверенности в декабре 2025 года вырос на 1,8 п.п., составив минус... В обрабатывающем секторе индекс уверенности в декабре 2025 года вырос на 1,8 п.п., составив минус... читать дальше

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2025 года снизился на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,9% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте,... читать дальше

26 декабря. FINMARKET.RU -Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу уверенным ростом. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал умеренным ростом на фоне позитивных сигналов с сырьевых площадок (подорожали нефть и металлы), сдерживающим фактором... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал умеренным ростом на фоне позитивных сигналов с сырьевых площадок (подорожали нефть и металлы), сдерживающим фактором... читать дальше

Исламский банк в России может появиться в 2026 году, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. "Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк, ведем работу с... "Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк, ведем работу с... читать дальше

В Казани в пятницу состояло торжественное открытие первого в странах СНГ представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии. Как... Как... читать дальше

Банк России продлил до конца 2026 года период, в течение которого не будет применять к кредитным организациям меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в РФ интернет-ресурсов. Согласно федеральному... Согласно федеральному... читать дальше

Нефтяные цены перешли к снижению в ходе торгов вечером, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов, проходящих при невысокой активности. В четверг биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской... читать дальше

Федеральная таможенная служба (ФТС) России к настоящему моменту перечислила в бюджет 5 трлн 787 млрд рублей, что составляет 97% от плана на год, говорится в сообщении службы по итогам коллегии. "Негативными факторами стали снижение объема ввоза товаров и курс валют. Тем... "Негативными факторами стали снижение объема ввоза товаров и курс валют. Тем... читать дальше

Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердили промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 12 января 2026 года. Дивиденды... Дивиденды... читать дальше

Росреестр в следующем году планирует заняться вопросами регулирования риелторской деятельности, сообщил статс-секретарь - замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий в пятницу. "Мы видим общественный запрос на эту тему в целом. Люди говорят, что есть вопросы к... "Мы видим общественный запрос на эту тему в целом. Люди говорят, что есть вопросы к... читать дальше

