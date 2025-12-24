- – устойчивый и стабильный характер отношений;
- – подчиненность и зависимость труда;
- – наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами;
- – выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;
- – интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
- – признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
- – оплата работодателем расходов, связанных с командировками;
- – осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и основным источником доходов;
- – предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;
- – выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса;
- – другие признаки, характерные для трудовых отношений в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Минтруд доработал новые критерии трудовых отношений
24 декабря. FINMARKET.RU - Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), которыми устанавливаются дополнительные характерные признаки трудовых отношений, а государственные инспекции труда наделяются правом на обращение в суд. Письмо с новой версией законопроекта замминистра труда Дмитрий Платыгин направил 15 декабря в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) для повторного рассмотрения (документ есть у "Ведомостей").. В мае Минтруд подготовил первую версию законопроекта (документ был размещен для общественного обсуждения). В нем предлагалось установить 10 характерных признаков трудовых отношений дополнительно к определению, которое уже установлено ст. 15 ТК РФ. Предлагаемые признаки аналогичны постановлению пленума Верховного суда от 29 мая 2018 г. № 15, поясняли авторы законопроекта. При этом в доработанном документе министерство хочет расширить этот перечень до 11 пунктов. В нем появится такой признак, как «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Новый признак был выявлен в ходе проведения территориальными органами Роструда контрольных и профилактических мероприятий по вопросу подмены трудовых отношений, говорится в пояснительной записке. К характерным признакам трудовых отношений Минтруд предлагает относить такие:
