.
24 декабря 2025 года 08:21

Минтруд доработал новые критерии трудовых отношений

 0
Владимир Гердо/ТАСС
24 декабря. FINMARKET.RU - Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), которыми устанавливаются дополнительные характерные признаки трудовых отношений, а государственные инспекции труда наделяются правом на обращение в суд. Письмо с новой версией законопроекта замминистра труда Дмитрий Платыгин направил 15 декабря в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) для повторного рассмотрения (документ есть у "Ведомостей")..

В мае Минтруд подготовил первую версию законопроекта (документ был размещен для общественного обсуждения). В нем предлагалось установить 10 характерных признаков трудовых отношений дополнительно к определению, которое уже установлено ст. 15 ТК РФ. Предлагаемые признаки аналогичны постановлению пленума Верховного суда от 29 мая 2018 г. № 15, поясняли авторы законопроекта.

При этом в доработанном документе министерство хочет расширить этот перечень до 11 пунктов. В нем появится такой признак, как «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Новый признак был выявлен в ходе проведения территориальными органами Роструда контрольных и профилактических мероприятий по вопросу подмены трудовых отношений, говорится в пояснительной записке.

К характерным признакам трудовых отношений Минтруд предлагает относить такие:

  • – устойчивый и стабильный характер отношений;

  • – подчиненность и зависимость труда;

  • – наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами;

  • – выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;

  • – интегрированность работника в организационную структуру работодателя;

  • – признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;

  • – оплата работодателем расходов, связанных с командировками;

  • – осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и основным источником доходов; 

  • – предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;

  • – выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса;

  • – другие признаки, характерные для трудовых отношений в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Бизнес выступает против принятия таких поправок. Профсоюзы законопроект поддерживают.


Ключевые слова:    Россия,  Минтруд,  критерии

 
