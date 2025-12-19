Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%

Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо

19 декабря. FINMARKET.RU - Инфляция в России в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, замедление роста ВВП РФ в 2025 году до уровня 1% было осознанным выбором для снижения роста цен, заявил президент Владимирв ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"Рост ВВП составляет 1% (прогноз Минэкономразвития на 2025 год). Если взять за трехлетку (2023-2025 годы), то общий рост - 9,7%, в это же время рост в еврозоне был 3,1%. Что касается однопроцентного роста в этом году - это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связанные с таргетированием инфляции", - сказал он.

"Нам нужно отметить, что в целом эту задачу (замедления инфляции) удается решать. Была поставлена цель - снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6% - 5,7-5,8%", - отметил президент. "Снижение темпов экономического роста - это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики", - подчеркнул Путин.

Комментируя позже решение ЦБ по ключевой ставке (снижение с 16,5% до 16%), президент отметил, что инфляция в 2025 году может быть даже 5,6%. "Инфляция, как я уже сказал, будет в конце года менее 6% - 5,7%-5,8%, может 5,6%", - сказал Путин, отметив, что ЦБ по закону независим в принятии решений, а комментарии лучше брать у аналитиков.

Банк России в части денежно-кредитной политики находится под постоянным давлением, но свои решения он принимает независимо, заявил президент РФ. "У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения и стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны", - сообщил Путин. Он отметил, что возникает много вопросов к ЦБ из-за высокой ключевой ставки и разницы между ней и инфляцией. "В целом Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно", - подчеркнул Путин. По его словам, необходимо сделать все, чтобыРоссии была здоровой и прочной.

"Достаточно ли этого понижения на полпроцента или нет? Сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов, люди сделают соответствующие оценки. Ну, и реакция со стороны реального сектора экономики тоже будет. Я догадываюсь, какая реакция, но посмотрим на конечный результат", - отметил президент РФ.

Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года направлено на сбалансированность бюджета, чего, в целом, удалось достичь, в дальнейшем правительство будет ориентироваться на задачу по снижению налогового бремени.

"Вопрос очень острый, он долго обсуждался в правительстве и в администрации президента. И все-таки - я уже об этом как-то говорил - было принято решение, что самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, - это повышение НДС. (...) Цель - достичь сбалансированности бюджета. И в целом это получилось, я уже сказал тоже об этом, в том числе и благодаря принятию этого решения", - сказал он.

Одновременно с повышением НДС правительство, по словам президента, должно обратить внимание на контроль за попытками ухода от уплаты налогов. "Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И здесь - и раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной - нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень, от неуплаты налогов. Это серьёзная такая задача", - считает Путин. "Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а чтобы это выразилось в реальных доходах бюджета", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о дальнейшей тенденции к росту налогов и в будущем, президент отметил, что в перспективе власти будут ориентироваться на понижение фискальной нагрузки: "Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно нет. Конечная цель - это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю".

Путин также прокомментировал вопрос об ужесточении с 2026 года ценза для компаний, находящихся на упрощенной и патентной системе налогообложения. "В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержке индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время, что фиксировало правительство, как они мне докладывали. Особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема. Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. И обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур", - пообещал президент.