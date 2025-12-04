ЦБ не видит риска спада в экономике РФ

4 декабря. FINMARKET.RU - Банк России не видит рисков спада в экономике, в целом она показывает хорошие темпы роста, хотя ситуация и различается по отдельным отраслям, заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП)Андрей Ганган.

"Многие нам говорят: "Слушайте, вы своей политикой, этим охлаждением спроса и так далее загоните экономику в рецессию, и у нас все упадет". По отдельным отраслям мы действительно можем видеть разнородную историю,в целом демонстрирует хорошие темпы роста. Да, не такие высокие, как были в предыдущие годы, но и в этом году, и, тем более, в последующие годы мы не ожидаем никаких отрицательных темпов роста, которые у людей ассоциируются с термином "рецессия", - сказал Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми.

Он отметил, что вокруг термина "рецессия" идут дискуссии, что он на самом деле означает и как его правильно интерпретировать.

"Даже если мы просто говорим о каком-то спаде выпуска, то, по нашим прогнозам, мы это не видим", - подчеркнул глава департамента. Не отмечается этой тенденции и в фактических экономических данных (за три квартала текущего года), и по результатам опроса регулятором предприятий.

"Да, ситуация с точки зрения роста скромнее, чем в предыдущие два-три года, но это нормально. Если мы с вами до этого бежали в надрыв, то сейчас есть смысл немножко перевести дыхание и бежать более умеренными темпами, чтобы на самом деле в итоге в долгосрочной перспективе добежать до туда, до куда надо, и добежать быстрее", - заявил Ганган.

Он в очередной раз напомнил, что прогноз ЦБ предполагает плавное замедление роста экономики и ее последующее более устойчивое равновесное увеличение.

Банк России в октябре понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с июльских 1,0-2,0%, в 2026 году сохранил на уровне 0,5-1,5%.