04 декабря 2025 года 09:51
ЦБ не видит риска спада в экономике РФ
4 декабря. FINMARKET.RU - Банк России не видит рисков спада в экономике РФ, в целом она показывает хорошие темпы роста, хотя ситуация и различается по отдельным отраслям, заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган. "Многие нам говорят: "Слушайте, вы своей политикой, этим охлаждением спроса и так далее загоните экономику в рецессию, и у нас все упадет". По отдельным отраслям мы действительно можем видеть разнородную историю, экономика в целом демонстрирует хорошие темпы роста. Да, не такие высокие, как были в предыдущие годы, но и в этом году, и, тем более, в последующие годы мы не ожидаем никаких отрицательных темпов роста, которые у людей ассоциируются с термином "рецессия", - сказал Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми. Он отметил, что вокруг термина "рецессия" идут дискуссии, что он на самом деле означает и как его правильно интерпретировать. "Даже если мы просто говорим о каком-то спаде выпуска, то, по нашим прогнозам, мы это не видим", - подчеркнул глава департамента. Не отмечается этой тенденции и в фактических экономических данных (за три квартала текущего года), и по результатам опроса регулятором предприятий. "Да, ситуация с точки зрения роста скромнее, чем в предыдущие два-три года, но это нормально. Если мы с вами до этого бежали в надрыв, то сейчас есть смысл немножко перевести дыхание и бежать более умеренными темпами, чтобы на самом деле в итоге в долгосрочной перспективе добежать до туда, до куда надо, и добежать быстрее", - заявил Ганган. Он в очередной раз напомнил, что прогноз ЦБ предполагает плавное замедление роста экономики и ее последующее более устойчивое равновесное увеличение. Банк России в октябре понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с июльских 1,0-2,0%, в 2026 году сохранил на уровне 0,5-1,5%.
Istina 04.12.2025
"Да, ситуация с точки зрения роста скромнее, чем в предыдущие два-три года, но это нормально. Если мы с вами до этого бежали в надрыв, то сейчас есть смысл немножко перевести дыхание и бежать более умеренными темпами, чтобы на самом деле в итоге в долгосрочной перспективе добежать до туда, до куда надо, и добежать быстрее", - заявил Ганган. Директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган не выражает мысль терминами финансового рынка. А экономического смысла нет вообще в этом заявлении.
Istina 04.12.2025
"Даже если мы просто говорим о каком-то спаде выпуска, то, по нашим прогнозам, мы это не видим", - подчеркнул глава департамента". Какой выпуск и его спад не видит глава департамента ЦБ РФ по своим прогнозам? Может технологию прогнозов следует изменить?
Istina 04.12.2025
"мы не ожидаем никаких отрицательных темпов роста, которые у людей ассоциируются с термином "рецессия", - сказал Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми". Термин "рецессии" - это у людей с прикладным профильным образованием. У людей - другие термины и оценки.
Istina 04.12.2025
"Банк России не видит рисков спада в экономике РФ, в целом она показывает хорошие темпы роста, ..." заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган. Так есть риски спада или Банк России "не видит" то, что есть?
