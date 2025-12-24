Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%

Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%

24 декабря. FINMARKET.RU -в ноябре 2025 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 3,1% в октябре и 0,3% в сентябре, на 0,5% в августе и на 0,7% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Последний раз снижение промышленности в годовом выражении фиксировалось в феврале, но тогда во многом объяснялось календарным фактором високосного 2024 года.

Показатели по промышленности в ноябре 2025 года оказались хуже ожиданий аналитиков, которые согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале декабря консенсус-прогнозу, ожидали рост в ноябре на 1,2% после позитивных данных октября.

За январь-ноябрь 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство увеличилось на 0,8%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство снизилось на 1,5% после роста на 3,0% в октябре, снижения на 1,0% в сентябре, роста на 0,7% в августе и уменьшения на 0,6% в июле.

В ноябре 2025 года произошло снижение производства в обрабатывающих отраслях - на 1,0% в годовом сравнении после роста на 4,5% в октябре (за январь-ноябрь обработка выросла на 2,6%).

В добывающем секторе в ноябре 2025 года был зафиксирован рост на 0,7% после роста на 1,3% октябре (за январь-ноябрь - снижение в добыче на 1,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в ноябре был зафиксирован спад на 3,4% после роста 1,3% в октябре (за январь-ноябрь - снижение на 1,7%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов производство в ноябре снизилось на 2,3% после падения на 3,3% в октябре (за январь-ноябрь - падение на 3,4%).

Отрасли, показавшие в ноябре 2025 года значительный рост по сравнению с ноябрем 2024 года:

производство табачных изделий - 21,1%;

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 13,0%;

выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 9,0%;

производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 6,4%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 35,3%;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 14,6%;

производство электрического оборудования - 12,3%;

производство кожи и изделий из кожи - 11,8%; добыча прочих полезных ископаемых - 10,8%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 9,8%;

ремонт машин и оборудования - 6,4%;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 6,1%,

производство бумаги - 7,3%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 6,0%;

металлургическое производство - 4,1%.

В 2025 году экономисты ожидают роста промышленности РФ на 1,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале декабря). Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз по росту промпроизводства в РФ в 2025 году до 1,5% с 2,6% в апрельской версии.

Производство легковых автомобилей в РФ в ноябре 2025 года упало год к году более чем на треть, по сравнению с октябрем текущего года - подросло в пределах 10%, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За ноябрь в РФ было выпущено 54,1 тыс. легковых автомобилей (-34,1% г/г и +8,2% м/м).

Сильное падение показателя год к году обеспечено, в частности, эффектом высокой базы. Как сообщалось, в октябре 2024 г. в РФ была произведена 91 тыс. легковых машин, что, согласно данным Росстата, до сих пор является самым высоким месячным показателем с февраля 2022 г., в ноябре-декабре прошлого года - по 80 тыс. шт. Рост производства в IV квартале 2024 г. шел на фоне активизации авторынка в связи с повышением утильсбора и перезапуском программы программ господдержки спроса.

Важным фактором давления на показатели выпуска автомобилей в конце текущего года продолжает оставаться переход на режим неполной четырехдневной рабочей недели с конца сентября основного игрока российского авторынка по количеству реализуемых автомобилей - "АвтоВАЗа".

По итогам января-ноября 2025 г. в РФ было выпущено в общей сложности 591 тыс. легковых автомобилей (-12,6%).

Выпуск грузовиков в ноябре упал г/г на 43%, до 9,9 тыс. шт. По сравнению с октябрем текущего года объем их производства в прошлом месяце был на 12,9% меньше. С начала года грузовых автомобилей в РФ выпущено 119 тыс. шт. (-32,8%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было произведено 900 шт. (-27,7% г/г и +23,5% м/м). По итогам 11 месяцев - 8,8 тыс. шт. (-34,8%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в ноябре упало год к году на 48,2%, до 10,3 тыс. единиц, и было на 19,2% меньше, чем в октябре текущего года. За январь-ноябрь их было выпущено 174 тыс. шт. (-16,3%).

Кузовов для автотранспорта в прошлом месяце было изготовлено 3,2 тыс. шт. (-37,9% г/г и -9,6% м/м), с начала года - 41,8 тыс. шт. (-41%).