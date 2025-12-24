Компании начали возвращать уволившихся сотрудников

.
24 декабря. FINMARKET.RU - В последние 2-3 года в российских компаниях России наблюдается тренд на возвращение бывших сотрудников, рассказали "Российской газете" эксперты. Оптимальным сроком для возвращения в крупном и среднем бизнесе стали 6-12 месяцев. При этом большинство таких сотрудников получают повышение зарплаты или должности. "В условиях кадрового дефицита компании стали гибче и чаще идут на компромисс - в том числе и в вопросе повторного найма", - отмечает руководитель отдела подбора персонала кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова. При этом она уточняет, что все еще наблюдаются две противоположные позиции: одни компании предпочитают не возвращать ушедших коллег, а другие видят в этом преимущество. "Работодателю легче вернуть специалиста, потенциал которого ему известен, чем тратить деньги на поиск, адаптацию и обучение новых сотрудников", - объясняет механику процесса кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, работник, в свою очередь, поработав на новом месте, оценив реальную ситуацию с плюсами и минусами, возвращается с новым опытом и с повышением заработной платы. Для компании "бумеранг" - это экономия и ускорение. "Сокращаются издержки на адаптацию, поскольку человек знает продукты, процессы и не требует месяца "на вхождение. Снижается риск ошибки при найме - уже понятен стиль работы, уровень ответственности и мотивации", - говорит директор центра "Фактор Лидера" Ирина Просвирякова. Более того, возвращающиеся сотрудники часто приносят внешний опыт, свежие практики и связи, что создает эффект обновления без потери идентичности команды, добавила эксперт. Однако, хоть бумеранги и быстрее адаптируются к условиям работы, эффективнее работают они только в первые несколько недель, считает HR-директор интерьерной компании Mr.Doors Ирина Медведева. По прогнозам экспертов, тренд будет усиливаться. "При сохранении дефицита, а тем более его росте межорганизационная мобильность будет расти. Потенциал повышения зарплат или улучшения условий найма под запросы соискателей разный. Устойчивые компании смогут возвращать, удерживать персонал, а мелкие и нестабильные организации будут менее привлекательны", - заключила Мирзабалаева.
