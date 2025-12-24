.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Минтруд доработал новые критерии трудовых отношений
Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), которыми устанавливаются дополнительные характерные признаки трудовых отношений, а государственные инспекции труда наделяются правом на обращение в суд. Письмо с новой версией законопроекта...
 
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
Компании начали возвращать уволившихся сотрудников
В последние 2-3 года в российских компаниях России наблюдается тренд на возвращение бывших сотрудников, рассказали "Российской газете" эксперты. Оптимальным сроком для возвращения в крупном и среднем бизнесе стали 6-12 месяцев. При этом большинство...
 
24 декабря 2025 года 17:34

ЦБ РФ установил курс евро с 25 декабря в размере 92,4742 руб.

 0  
24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 92,4742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,95 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
24 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 декабря выросла на 0,15% и составила 52254,202 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52254,202 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 76,182 млрд руб., или на...
24 декабря 2025 года 19:21
Сальдированная прибыль розничной торговли за 10 месяцев выросла на 6%
Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-октябре 2025 года выросла на 6% - до 628,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

По итогам отчетного периода оптовая торговля снизила сальдированную прибыль на 24,4%, до 1 трлн 390,3 млрд рублей.

Доля...
24 декабря 2025 года 19:19
Долги по зарплате в ноябре снизились на 17,9% - Росстат
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец ноября 2025 года составила 1 млрд 770,4 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом понизилась на 386,0 млн рублей или на 17,9%, сообщил в среду Росстат.

Относительно ноября 2024 года долги по...    читать дальше
24 декабря 2025 года 19:18
Производство продуктов питания в РФ в январе-ноябре снизилось на 0,7%
Производство продуктов питания в РФ в январе-ноябре этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 0,7%, напитков - на 3,6%, сообщил Росстат в среду.

Выпуск табачных изделий вырос на 0,7%.

В ноябре по сравнению с ноябрем 2024 года...    читать дальше
24 декабря 2025 года 19:16
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 22 декабря на уровне 5,98%
Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20%. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%, по данным Росстата.

Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась...    читать дальше
24 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1793 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,45 коп. и составил 11,1793 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1035 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 162134 сделки. Объем торгов составил 228213,25...
24 декабря 2025 года 19:08
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-октябре сократилась на 9,9%, в октябре почти на четверть
Предприятия РФ в январе-октябре 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 566,0 млрд рублей, что на 9,9% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в октябре сальдированная прибыль...    читать дальше
24 декабря 2025 года 19:03
Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев, на 9,6%
Цены производителей на бензин в РФ в ноябре 2025 года относительно предыдущего месяца снизились на 9,6% после роста на 4,4% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть...    читать дальше
24 декабря 2025 года 19:00
Инфляция в РФ с 16 по 22 декабря составила 0,20%
Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщает Росстат.

С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.

Цены...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:56
Рынок российских акций завершил основную сессию небольшим снижением индексов
Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением индикаторов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Фактором поддержки выступает благоприятная...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:55
Минфин в 4-м квартале. разместил ОФЗ на 3,828 трлн руб. по номиналу при плане 3,8 трлн руб., объем выручки от продажи ОФЗ за год составил 7,202 трлн руб
Министерство финансов России в IV квартале разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с учетом юаневых траншей на общую сумму 3,828 трлн руб. по номиналу при плане 3,8 трлн руб.; объем размещения ОФЗ за весь 2025 год - 8,266 трлн руб. по номиналу.

Объем выручки...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:52
Банки будут проверять попытки внесения наличных с цифровыми картами, если получатель за сутки переводил за границу более 100 тыс. руб
Банки в рамках мер по борьбе с мошенничеством обязаны будут проверять попытки внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если потенциальный получатель денег за 24 часа до этого совершал трансграничный перед другому...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:49
Добыча "АЛРОСА" в 2026 г. упадет на 14%, до 25-26 млн карат
"АЛРОСА" в 2026 году планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью "России 24".

В текущем году компания, как сообщалось ранее, выпустит 29,7 млн карат - таким образом, в будущем году производство сократится...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:43
Ставки по ипотеке в США упали до минимума за семь недель
Средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизились на прошлой неделе на 7 базисных пунктов, причем снижение было зафиксировано впервые за три недели, а показатель оказался минимальным за семь недель.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:39
Рынки акций Европы завершили укороченную сессию слабым снижением
Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили укороченную сессию в среду слабым снижением.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:16 мск опустился на 0,01% - до 588,69 пункта.

Французский индикатор CAC 40 потерял...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:23
Brent торгуется у $62,5 за баррель
Цены на нефть остаются в небольшом плюсе вечером в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании...    читать дальше
