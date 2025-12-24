ЦБ РФ установил курс евро с 25 декабря в размере 92,4742 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 92,4742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,95 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52254,202 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 76,182 млрд руб., или на...

.

Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-октябре 2025 года выросла на 6% - до 628,1 млрд рублей, сообщил Росстат. По итогам отчетного периода оптовая торговля снизила сальдированную прибыль на 24,4%, до 1 трлн 390,3 млрд рублей. По итогам отчетного периода оптовая торговля снизила сальдированную прибыль на 24,4%, до 1 трлн 390,3 млрд рублей. Доля... Доля...

.

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец ноября 2025 года составила 1 млрд 770,4 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом понизилась на 386,0 млн рублей или на 17,9%, сообщил в среду Росстат. Относительно ноября 2024 года долги по... Относительно ноября 2024 года долги по... читать дальше

.

Производство продуктов питания в РФ в январе-ноябре этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 0,7%, напитков - на 3,6%, сообщил Росстат в среду. Выпуск табачных изделий вырос на 0,7%. Выпуск табачных изделий вырос на 0,7%. В ноябре по сравнению с ноябрем 2024 года... В ноябре по сравнению с ноябрем 2024 года... читать дальше

.

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20%. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%, по данным Росстата. Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась... Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,45 коп. и составил 11,1793 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1035 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 162134 сделки. Объем торгов составил 228213,25... Минимальный курс юаня составил 11,1035 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 162134 сделки. Объем торгов составил 228213,25...

.

Предприятия РФ в январе-октябре 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 566,0 млрд рублей, что на 9,9% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат. В том числе в октябре сальдированная прибыль... В том числе в октябре сальдированная прибыль... читать дальше

.

Цены производителей на бензин в РФ в ноябре 2025 года относительно предыдущего месяца снизились на 9,6% после роста на 4,4% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть... читать дальше

.

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщает Росстат. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%. Цены... Цены... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением индикаторов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Фактором поддержки выступает благоприятная... читать дальше

.

Министерство финансов России в IV квартале разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с учетом юаневых траншей на общую сумму 3,828 трлн руб. по номиналу при плане 3,8 трлн руб.; объем размещения ОФЗ за весь 2025 год - 8,266 трлн руб. по номиналу. Объем выручки... Объем выручки... читать дальше

.

Банки в рамках мер по борьбе с мошенничеством обязаны будут проверять попытки внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если потенциальный получатель денег за 24 часа до этого совершал трансграничный перед другому... читать дальше

.

"АЛРОСА" в 2026 году планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью "России 24". В текущем году компания, как сообщалось ранее, выпустит 29,7 млн карат - таким образом, в будущем году производство сократится... В текущем году компания, как сообщалось ранее, выпустит 29,7 млн карат - таким образом, в будущем году производство сократится... читать дальше

.

Средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизились на прошлой неделе на 7 базисных пунктов, причем снижение было зафиксировано впервые за три недели, а показатель оказался минимальным за семь недель. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров... Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили укороченную сессию в среду слабым снижением. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:16 мск опустился на 0,01% - до 588,69 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:16 мск опустился на 0,01% - до 588,69 пункта. Французский индикатор CAC 40 потерял... Французский индикатор CAC 40 потерял... читать дальше

.

Цены на нефть остаются в небольшом плюсе вечером в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании... читать дальше

.