Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%, до 394 млрд рублей против 310 млрд рублей в октябре, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал составила около 24% после 19% в предыдущем месяце. Доходность на капитал составила около 24% после 19% в предыдущем месяце. Рост чистой прибыли... Рост чистой прибыли... читать дальше

Филиппины сняли запрет на поставки в страну свинины из России, сообщил Россельхознадзор. Бюро животноводства Филиппин признало достаточность ветеринарного надзора в России и эффективность принимаемых мер по смягчению рисков распространения африканской чумы... Бюро животноводства Филиппин признало достаточность ветеринарного надзора в России и эффективность принимаемых мер по смягчению рисков распространения африканской чумы... читать дальше

Японская Sapporo Holdings продает бизнес в сфере недвижимости инвесткомпаниям KKR и PAG. Как говорится в сообщении Sapporo, сумма сделки с учетом долга составит 477 млрд иен ($3,06 млрд) с учетом долга подразделения Sapporo Real Estate (SRE). Как говорится в сообщении Sapporo, сумма сделки с учетом долга составит 477 млрд иен ($3,06 млрд) с учетом долга подразделения Sapporo Real Estate (SRE). В число активов... В число активов... читать дальше

Россия в январе-октябре 2025 года экспортировала мороженого почти на $70 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении экспорт составил около 16 тыс. тонн.... читать дальше

Мосгордума одобрила увеличение с 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте Москвы. Соответствующий закон Москвы "О внесении изменений в статьи 10.1 и 10.9 закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города... Соответствующий закон Москвы "О внесении изменений в статьи 10.1 и 10.9 закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города... читать дальше

Погрузка удобрений на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в январе-ноябре 2025 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19,5%, до 39,2 млн тонн, сообщила компания. Большая часть из этого объема - 32,5 млн тонн (+17% к январю-ноябрю 2024 г.) - была отправлена в... Большая часть из этого объема - 32,5 млн тонн (+17% к январю-ноябрю 2024 г.) - была отправлена в... читать дальше

Банк России обновил комплекс стандартов Открытых API с учетом результатов пилотирования сервисов на основе такой технологии с реальными клиентами, говорится в сообщении ЦБ. Открытые API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между... Открытые API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между... читать дальше

4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1112 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9578% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,41%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,41%... читать дальше

Объем промышленного производства в Казахстане в январе-ноябре 2025 года составил 55,569 трлн тенге, что на 7,4% больше аналогичного показателя за 2024 год, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам. Производство в... Производство в... читать дальше

BP Plc продает мажоритарную долю в подразделении по производству смазочных материалов (Castrol) американской инвесткомпании Stonepeak. Как говорится в пресс-релизе BP, компания продаст 65% Castrol из расчета общей стоимости бизнеса в $10,1 млрд с учетом... Как говорится в пресс-релизе BP, компания продаст 65% Castrol из расчета общей стоимости бизнеса в $10,1 млрд с учетом... читать дальше

"АЛРОСА" в 2026 году планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью "России 24" (ВГТРК). В текущем году компания, как сообщалось ранее, выпустит 29,7 млн карат - таким образом, в будущем году производство сократится на... читать дальше

Банк России продал иностранную валюту с расчетами 23 декабря 2025 года на 14,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ РФ с... ЦБ РФ с... читать дальше

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3666 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

Высшая аудиторская палата (ВАП) Казахстана по итогам аудита эффективности оказания мер господдержки предпринимателей выявила нарушения на 278 млрд тенге, в правоохранительные органы будет передано 14 материалов, заявил глава ВАП Алихан Смаилов. "Выявлены 133 млрд тенге... "Выявлены 133 млрд тенге... читать дальше

Цена золота на спотовом рынке в среду впервые в истории превысила $4,5 тыс. за унцию и в очередной раз обновила рекорд. Спотовая цена золота к 9:31 мск выросла на 0,1%, до $4 490,56 за унцию, а ранее в ходе сессии поднималась до рекордных $4 525,77 за унцию. Фьючерсы на... Спотовая цена золота к 9:31 мск выросла на 0,1%, до $4 490,56 за унцию, а ранее в ходе сессии поднималась до рекордных $4 525,77 за унцию. Фьючерсы на... читать дальше

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,04 пункта (0,295%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2717,34 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,23 пункта (0,296%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,23 пункта (0,296%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

