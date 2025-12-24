Льготный проезд для электромобилей по платным трассам могут продлить

24 декабря. FINMARKET.RU - Льготу для электромобилей, позволяющую им бесплатно ездить по федеральным платным трассам, планируют продлить на 2026 год.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минэкономразвития и Минпромторгу проработать возможность продления льготного проезда по федеральным платным трассам для электромобилей российского производства на 2026 год, рассказали два источника "Коммерсанта"

В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций отмечают необходимость распространенияна все, включая иностранные (как это было до 2025 года), для поддержки всех российских электромобилистов.

Гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов считает, что продление бесплатного проезда по платным федеральным трассам для отечественных электромобилей - позитивный, но отчасти ограниченный по эффекту сигнал рынку. Доля российских моделей в сегменте электромобилей действительно растет и почти достигла 15%, однако сам сегмент остается небольшим - менее 1% от общего легкового автопарка в стране, напоминает топ-менеджер. Поддержка льготного проезда важна для локальных производителей, отметил Гурленов, но в текущих масштабах она вряд ли способна существенно ускорить спрос.