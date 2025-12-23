.
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
Фиксация цен на продукты ведет к отсутствию товаров в магазинах - вице-премьер РФ Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев считает, что фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства. "Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может...
 
Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходной
Граждане, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, получат дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти дней. Льготы будут предоставляться при...
 
Предприятия назвали ставку, при которой готовы инвестировать
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовал результаты ежеквартального опроса представителей промышленности о том, при какой ключевой ставке, по их мнению, может начаться значимый рост спроса на продукцию, пишет "Коммерсантъ". В...
 
23 декабря 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
23 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании январь 2025
10:45 Цены производителей во Франции февраль 2025
16:30 Месячное изменение ВВП Канады декабрь 2024
18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США февраль 2025

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
23 декабря 2025 года 18:29
"Газпром" снизил оценку EBITDA по итогам 2025 года до 2,8 трлн руб.
"Газпром" дал новую оценку показателя EBITDA по итогам 2025 года - 2,8 трлн руб.

"Газпром" дал новую оценку показателя EBITDA по итогам 2025 года - 2,8 трлн руб.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии к принятому советом директоров бюджету отметил: "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года, укрепление...
23 декабря 2025 года 18:21
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы в начале торгов слабо снижаются, инвесторы оценивают большую порцию вышедшей во вторник статистики. Эти данные, вероятнее всего, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку...
23 декабря 2025 года 18:15
Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет на 2026 год с инвестициями в размере 1,1 трлн руб.
Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию (на 515 млрд руб. ниже по сравнению с уровнем 2025 года), сообщила компания.

Эту цифру компания уже объявляла в момент...    читать дальше
23 декабря 2025 года 18:07
Промпроизводство в США в ноябре выросло на 0,2%
Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал повышение на 0,1%. В октябре промпроизводство в США уменьшилось на...
23 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1378 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,43 коп. и составил 11,1378 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0685 руб., максимальный - 11,175 руб. Была заключена 27121 сделка. Объем торгов составил 35248,21...
23 декабря 2025 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 декабря
ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11171,58 (+110,61) руб./грамм; на серебро - 174,89 (+7,14) руб./грамм; на платину - 5262,83 (+274,99) руб./грамм; на палладий - 4479,6 (+187,91) руб./грамм.

23 декабря 2025 года 17:45
Российский бизнес нуждается в тарифных и нетарифных мерах защиты внутреннего рынка, считает Шохин
Российские производители на фоне ограничений на экспортных рынках и снижения рентабельности зарубежных поставок ищут возможности расширения внутреннего спроса, в этих условиях необходимо принимать меры защиты внутреннего рынка для снижения конкурентного давления со стороны...
23 декабря 2025 года 17:37
ЦБ РФ установил курс евро с 24 декабря в размере 92,8137 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 92,8137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,84 коп.

23 декабря 2025 года 17:37
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 декабря в размере 78,585 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 78,585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,96 коп.

23 декабря 2025 года 17:25
Рост ВВП США в 3-м квартале составил 4,3%
Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны. Темпы роста ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 3,8%, и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз...
23 декабря 2025 года 17:12
Госдума проработает вопрос о сохранении льгот многодетным семьям при росте их дохода
Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков рассказал о приоритетных направлениях законотворческой работы для фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию. "Нам обязательно нужно будет в ближайшее время посмотреть с точки зрения законодательства, каким образом сделать так, чтобы...
23 декабря 2025 года 17:04
В США подарочный набор из рождественской песни в 2025 году подорожал на 4,4%
Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется в этом году американцам на 4,4% дороже, чем в 2024 году, согласно расчетам PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская...    читать дальше
23 декабря 2025 года 16:55
Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ с начала сезона снизился на 19%
Абхазия с начала цитрусового сезона (период поставки фруктов нового урожая, начался с октября) поставила в Россию 23,6 тыс. в РФ тонн мандаринов, сообщает Государственный таможенный комитет республики (ГТК). За аналогичный период прошлого года объем экспорта мандаринов...
23 декабря 2025 года 16:49
ВТБ разместил 11,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1111 на 11,8 млрд рублей
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1111 на 11 млрд 773,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
23 декабря 2025 года 16:42
Розничные продажи в США в предрождественский период в этом году выросли на 4,2%
Розничные продажи в США в предрождественский период в этом году были на 4,2% выше, чем за сопоставимый период прошлого года, показывают предварительные данные Visa Inc. Отчет Visa Consulting and Analytics, аналитического подразделения Visa, основан на платежной активности...
23 декабря 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 23 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,34 пункта (0,27%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2723,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,43 (+0,5%) пункта, минимальное - 2704,49 (-0,42%)...
