"Газпром" дал новую оценку показателя EBITDA по итогам 2025 года - 2,8 трлн руб. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии к принятому советом директоров бюджету отметил: "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года, укрепление...

Американские фондовые индексы в начале торгов слабо снижаются, инвесторы оценивают большую порцию вышедшей во вторник статистики. Эти данные, вероятнее всего, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку...

Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию (на 515 млрд руб. ниже по сравнению с уровнем 2025 года), сообщила компания. Эту цифру компания уже объявляла в момент...

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал повышение на 0,1%. В октябре промпроизводство в США уменьшилось на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,43 коп. и составил 11,1378 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0685 руб., максимальный - 11,175 руб. Была заключена 27121 сделка. Объем торгов составил 35248,21...

ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11171,58 (+110,61) руб./грамм; на серебро - 174,89 (+7,14) руб./грамм; на платину - 5262,83 (+274,99) руб./грамм; на палладий - 4479,6 (+187,91) руб./грамм.

Российские производители на фоне ограничений на экспортных рынках и снижения рентабельности зарубежных поставок ищут возможности расширения внутреннего спроса, в этих условиях необходимо принимать меры защиты внутреннего рынка для снижения конкурентного давления со стороны...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 92,8137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,84 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 78,585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,96 коп.

Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны. Темпы роста ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 3,8%, и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз...

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков рассказал о приоритетных направлениях законотворческой работы для фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию. "Нам обязательно нужно будет в ближайшее время посмотреть с точки зрения законодательства, каким образом сделать так, чтобы...

Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется в этом году американцам на 4,4% дороже, чем в 2024 году, согласно расчетам PNC Wealth Management. "Двенадцать дней Рождества" - это английская...

Абхазия с начала цитрусового сезона (период поставки фруктов нового урожая, начался с октября) поставила в Россию 23,6 тыс. в РФ тонн мандаринов, сообщает Государственный таможенный комитет республики (ГТК). За аналогичный период прошлого года объем экспорта мандаринов...

3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1111 на 11 млрд 773,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Розничные продажи в США в предрождественский период в этом году были на 4,2% выше, чем за сопоставимый период прошлого года, показывают предварительные данные Visa Inc. Отчет Visa Consulting and Analytics, аналитического подразделения Visa, основан на платежной активности...

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,34 пункта (0,27%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2723,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,43 (+0,5%) пункта, минимальное - 2704,49 (-0,42%)...

