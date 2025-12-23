23 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
23 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|10:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2025
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2024
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2025
23 декабря 2025 года 18:29
"Газпром" дал новую оценку показателя EBITDA по итогам 2025 года - 2,8 трлн руб.
Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии к принятому советом директоров бюджету отметил: "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года, укрепление...
23 декабря 2025 года 18:21
Американские фондовые индексы в начале торгов слабо снижаются, инвесторы оценивают большую порцию вышедшей во вторник статистики. Эти данные, вероятнее всего, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку...
23 декабря 2025 года 18:15
Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию (на 515 млрд руб. ниже по сравнению с уровнем 2025 года), сообщила компания.
Эту цифру компания уже объявляла в момент...
23 декабря 2025 года 18:07
Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал повышение на 0,1%. В октябре промпроизводство в США уменьшилось на...
23 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,43 коп. и составил 11,1378 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,0685 руб., максимальный - 11,175 руб. Была заключена 27121 сделка. Объем торгов составил 35248,21...
23 декабря 2025 года 17:46
ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11171,58 (+110,61) руб./грамм; на серебро - 174,89 (+7,14) руб./грамм; на платину - 5262,83 (+274,99) руб./грамм; на палладий - 4479,6 (+187,91) руб./грамм.
Это автоматическое...
23 декабря 2025 года 17:45
Российские производители на фоне ограничений на экспортных рынках и снижения рентабельности зарубежных поставок ищут возможности расширения внутреннего спроса, в этих условиях необходимо принимать меры защиты внутреннего рынка для снижения конкурентного давления со стороны...
23 декабря 2025 года 17:37
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 92,8137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,84 коп.
23 декабря 2025 года 17:37
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 78,585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,96 коп.
23 декабря 2025 года 17:25
Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны. Темпы роста ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 3,8%, и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз...
23 декабря 2025 года 17:12
Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков рассказал о приоритетных направлениях законотворческой работы для фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию. "Нам обязательно нужно будет в ближайшее время посмотреть с точки зрения законодательства, каким образом сделать так, чтобы...
23 декабря 2025 года 17:04
Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется в этом году американцам на 4,4% дороже, чем в 2024 году, согласно расчетам PNC Wealth Management.
"Двенадцать дней Рождества" - это английская...
23 декабря 2025 года 16:55
Абхазия с начала цитрусового сезона (период поставки фруктов нового урожая, начался с октября) поставила в Россию 23,6 тыс. в РФ тонн мандаринов, сообщает Государственный таможенный комитет республики (ГТК). За аналогичный период прошлого года объем экспорта мандаринов...
23 декабря 2025 года 16:49
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1111 на 11 млрд 773,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк...
23 декабря 2025 года 16:42
Розничные продажи в США в предрождественский период в этом году были на 4,2% выше, чем за сопоставимый период прошлого года, показывают предварительные данные Visa Inc. Отчет Visa Consulting and Analytics, аналитического подразделения Visa, основан на платежной активности...
23 декабря 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,34 пункта (0,27%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2723,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,43 (+0,5%) пункта, минимальное - 2704,49 (-0,42%)...
