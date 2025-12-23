Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходной

23 декабря. FINMARKET.RU -, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, получат дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти дней.

Льготы будут предоставляться при одновременном выполнении трех условий. Гражданин должен фактически проживать в жилом помещении, расположенном в зоне, утратить имущество, а также должны быть нарушены «условия его жизнедеятельности». Подтверждением этих трех условий занимаются органы местного самоуправления.

Такую инициативу МЧС для внесения в Госдуму одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили « Ведомостям » два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.

Для реализации предлагаемых в проекте норм дополнительного финансирования из бюджета не потребуется, говорится в финансово-экономическом обосновании к инициативе. Предоставление оплачиваемого выходного дня работникам бюджетных учреждений может быть обеспечено за счет фонда оплаты труда при его планировании на очередной финансовый год, сказано там же.

В МЧС посчитали, что в среднем дополнительный оплачиваемый выходной день может потребоваться 63 300 работникам в год. Максимальные дополнительные затраты работодателей, включая предприятия непрерывного цикла, оцениваются авторами примерно в 76 млн руб. В 2024 г. в результате ЧС такими дополнительными гарантиями могли бы воспользоваться 24% пострадавших граждан в Якутии, 15% – в Курганской области, 3% – в Омской области, 6% – в Оренбургской области и около 1% – в Тюменской области, отмечено в финансово-экономическом обосновании.