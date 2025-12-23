Фиксация цен на продукты ведет к отсутствию товаров в магазинах - вице-премьер РФ Патрушев

23 декабря. FINMARKET.RU - Вице-премьерДмитрий Патрушев считает, чтоцен наможет привести к сокращению производства.

"Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту - вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов", - заявил Патрушев в интервью "Известиям ", опубликованном во вторник.

По его словам, есть более понятные инструменты. "Например, больше 70 регионов заключило соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции - в том числе это яйца, мясо, масло, овощи. Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок его действия, - заявил он. - Такой подход нивелирует риски сильных ценовых колебаний - причем и для поставщиков, и для сетей. Аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки - нужный объем товара по заранее установленной стоимости".

Кроме того, одной из мер для сдерживания скачков цен он назвал льготный импорт. "Главное вовремя принимать решения по его применению. Как пример: в 2023 году наши аграрии собрали рекордный за 30 лет урожай картофеля - 8,6 млн тонн. Естественно, при наличии такого предложенияна него упали, и упали значительно. Производители работали на пределе рентабельности, - сказал он. - Год спустя урожай картофеля составил 7,3 млн тонн. Рынок начал "отыгрывать" цены. Чтобы сдержать их импульсивный рост, были открыты поставки картофеля из дружественных стран. Дополнительный объем товара на прилавке стабилизировал стоимость. А потом подоспел новый урожай отечественного картофеля".

При этом Патрушев сообщил, что в 2025 году сбор картофеля гораздо выше прошлогоднего и выразил надежду, что Минсельхозу с учетом опыта прошлых лет удастся в среднесрочной перспективе удержать ситуацию с ценами на картофель под контролем.