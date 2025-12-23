Предприятия назвали ставку, при которой готовы инвестировать

23 декабря. FINMARKET.RU - Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовал результаты ежеквартального опроса представителей промышленности о том, при какой ключевой ставке, по их мнению, может начаться значимый рост спроса на продукцию, пишет "Коммерсантъ". В августе промышленники сообщали, что для начала существенного роста инвестиций в секторе необходимо снижение ставки до 10–11% годовых. В декабре они несколько скорректировали свои оценки — теперь часть предприятий готовы начать активнее инвестировать и при ставке в 12–13%. Об этом в конце года заявили 15% опрошенных. Значение показателя, близкое к текущему — от 14% до 16,5%,—способно стимулировать капвложения только у 3% предприятий. В случае же снижения ставки до 7% намерения инвестировать появятся уже у двух третей (67%) производств.

"Такой пересмотр предприятиями инвестиционных намерений в зависимости от величины ключевой ставки связан, скорее всего, с инвестиционным кризисом в российской промышленности. К ноябрю 2025 года баланс инвестиционных планов предприятий опустился до худших значений со времен кризиса 2008-2009 годов, превзойдя даже антирекорд "официального" кризиса 2015-2016 годов", - фиксируют авторы исследования.

Аналогичная корректировка оценок коснулась и максимальной величины ключевой ставки, с которойготова перейти к значимым заимствованиям. Теперь ее верхний порог также находится в интервале 12–13%, а при снижении ставки до 7% начать кредитоваться готовы 60% респондентов.