Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,51 коп. и составил 11,2085 руб.

Кредит экономике России в ноябре вырос на 1,5% после увеличения на 1,8% в октябре, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) реализовался сезонный спрос на кредит, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Законопроект, обязывающий перевозчиков легковым такси подтверждать наличие договора обязательного страхования ответственности уже на этапе получения разрешения на работу, внесен в Госдуму.

РФ за 11 месяцев т.г. импортировала из Чили рыбы на $327 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении закупки выросли на 30%, до 60 тыс. тонн, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе данных чилийской таможенной службы.

ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11060,97 (-185,25) руб./грамм; на серебро - 167,75 (-4,3) руб./грамм; на платину - 4987,84 (-5,46) руб./грамм; на палладий - 4291,69 (-148,82) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 79,3146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,74 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 92,8621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 164,99 коп.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19,23 коп. и составил 11,2321 руб.

Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng отзывает в РФ 12,914 тыс. седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX) для устранения проблем с уровнем шумности и освещенности органов управления в кабине, сообщил Росстандарт.

Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в третьем квартале 2025 года составила 17,4 млрд рублей против 24,4 млрд руб. за тот же период 2024 г., говорится в отчете группы. Таким образом, этот показатель сократился на 28,7%.

За 9 месяцев прибыль ВЭБа выросла на 16,3% - с 66,7 млрд до...