Большинство компаний планирует индексацию зарплат в 2026 г.

22 декабря. FINMARKET.RU - Около 76% предприятий в 2026 году планируют проиндексироватьработникам. Это следует из опроса Банка России, опубликованного в докладе о региональной экономике ( "Известия" его проанализировали). В целомхотят увеличить зарплаты на уровень официальной инфляции - на 5-10%.

В 2024 году этих компаний было около 75%. Но тогда часть организаций заявляла, что ориентируется на индексацию МРОТ в 16,6%. В то же время, по данным ЦБ, в прошлом году оплату труда проиндексировали порядка 93% опрошенных предприятий, в то время как в 2025-м это сделали около 83%.

На бизнес сейчас влияет несколько факторов. В частности, высокая ключевая увеличивает стоимость кредитов, снижает спрос на товары длительного пользования и услуги, а также повышает требования к окупаемости проектов, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, продолжил он, налоговая нагрузка становится более заметной - многие организации называют ее одним из основных факторов давления на зарплаты.

"Снижение спроса, особенно в цикличных отраслях, делает индексацию зарплат рискованной из-за того, что маржа не всегда позволяет компенсировать расходы. В ответ на эти вызовы всё больше компаний переходит на смешанную модель вознаграждения: базовая часть оклада увеличивается умеренно, а остальная часть выплат может быть переменной. Это разовые бонусы, выплаты за достижения, плюс расширенный социальный пакет, гибкий график, обучение и внутренние переводы", - пояснил эксперт.

Например, для работников государственных и муниципальных учрежденийзаработной платы считается обязательной и должна проходить каждый год. Это прописано в законе, подчеркнула юрист. Причем это должно происходить вне зависимости от финансового состояния конкретного учреждения.