В РФ создадут группу по мониторингу неплатежей госкомпаний

22 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Центробанком и Корпорацией МСП (КМСП) создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей крупных заказчиков по контрактам в рамках 223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госучастием, их дочерних обществ, некоторых бюджетных учреждений и унитарных предприятий). Такое поручение глава министерства Максим Решетников дал по итогам заседания совета директоров КМСП 16 декабря, рассказали "Ведомостям" два источника, принимавших участие в обсуждении. По результатам мониторинга планируется создать реестр заказчиков, которые регулярно допускают задержки с оплатой по таким контрактам, рассказал один из собеседников.

Кроме того, деловые объединения и КМСП получили одобрение "ряда профильных ведомств" на предложение о включении в KPI топ-менеджеров госкорпораций дополнительного показателя - отсутствие задолженности перед МСП-поставщиками, отметил другой источник "Ведомостей". Сейчас документ с такими мерами финализируется, подчеркнул он. Предварительно согласились с предложением помимо Минэка еще Минфин и ФАС, отметил собеседник.

В 2025 г. объем неплатежей субъектам МСП по договорам в рамках 223-ФЗ вырос примерно в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом как по количеству обращений, так и по сумме заявленных требований, сообщил "Ведомостям" представитель КМСП. "Если в 2024 г. было 200 обращений на общую сумму 1,5 млрд руб., то в этом году поступило уже 548 обращений на почти 4,03 млрд руб.", - отметил он.

Ситуация с неплатежами госкорпораций "системная и очень серьезная", говорит член координационного совета "Деловой России", учредитель ГК "АИР" Алексей Кучмин. По его словам, задержки нередко длятся от месяца до трех. Для крупной корпорации это простой способ бесплатно пользоваться деньгами, получая по факту беспроцентный кредит, отмечает он..