Более 70% утечек данных в РФ за год пришлось на госсектор

22 декабря. FINMARKET.RU - За 2025 год 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор. "Коммерсант" ознакомился с данными компании "Еca Про" (входит в ГК "Кросс технолоджис") о росте утечек данных из российских организаций в 2025 году. За год в госсекторе было слито более 105 млн строк данных с записями о пользователях и компаниях. На втором мест - ритейл (19%), на третьем - сфера услуг, куда входят, например, образование, онлайн-сервисы, медицина (6,5%). Всего за год утекло более 145 млн строк.

Как считают в компании, "лидерство" госсектора в первую очередь связано с политической мотивацией хакеров, которые нацелены на государственные организации. На уязвимость сегмента также влияют низкий уровень кибербезопасности многих организаций. В ГК "Солар" подтверждают лидерство госсектора по количеству утекших строк данных, однако в целом за январь-сентябрь, напротив, видят уменьшение сообщений об утечках баз данных российских компаний на 17% год к году.

В Минцифры не соглашаются с данными компании об объеме утечек и отмечают, что ведомство ведет системную работу по повышению защиты данных госсектора "совместно с заинтересованными органами". По заявлению министерства, благодаря принятым мерам в этом году количество утечек записей из баз данных было в 13 раз меньше.