Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3521,4 млрд руб.
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
В РФ создадут группу по мониторингу неплатежей госкомпаний
Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Центробанком и Корпорацией МСП (КМСП) создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей крупных заказчиков по контрактам в рамках 223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госучастием, их дочерних...
 
Большинство компаний планирует индексацию зарплат в 2026 г.
Около 76% предприятий в 2026 году планируют проиндексировать зарплаты работникам. Это следует из опроса Банка России, опубликованного в докладе о региональной экономике ("Известия" его проанализировали). В целом компании хотят увеличить зарплаты на...
 
Более 70% утечек данных в РФ за год пришлось на госсектор
За 2025 год 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор. "Коммерсант" ознакомился с данными компании "Еca Про" (входит в ГК "Кросс технолоджис") о росте утечек данных из российских организаций в 2025 году. За год в...
 
22 декабря 2025 года 10:37

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3521,4 млрд руб.

 0  
22 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3521,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3547,9 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
22 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2085 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,51 коп. и составил 11,2085 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0885 руб., максимальный - 11,296 руб. Было заключено 92994 сделки. Объем торгов составил 169551,58...
.
22 декабря 2025 года 18:58
Индекс МосБиржи упал на процент, индекс РТС вырос на 0,8%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; также...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 18:53
ЦБ: в ноябре темп роста кредита экономике РФ замедлился до 1,5% на фоне динамики корпоративного кредитования
Кредит экономике России в ноябре вырос на 1,5% после увеличения на 1,8% в октябре, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) реализовался сезонный спрос на кредит, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Динамика этого показателя преимущественно обусловлена...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 18:46
Набсовет ВТБ вынесет на ВОСА вопрос о присоединении Почта банка
Наблюдательный совет ВТБ на заседании 23 декабря рассмотрит вопрос о созыве собрания акционеров, на котором банк обсудит вопрос о присоединении к нему Почта банка, свидетельствуют материалы кредитной организации. Ожидается, что голосование пройдет в форме заочного...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 18:37
В Госдуму внесен законопроект о наличии ОСАГО на этапе подачи разрешения на работу такси
Законопроект, обязывающий перевозчиков легковым такси подтверждать наличие договора обязательного страхования ответственности уже на этапе получения разрешения на работу, внесен в Госдуму.

Документ (№1104977-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Автором...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 18:29
Paramount улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery
Paramount Skydance Corp. улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона.

Как говорится в сообщении Paramount, условия оферты были изменены с учетом обеспокоенности относительно источников...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 18:21
Фондовые индексы США растут в начале торгов
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник. Текущая неделя будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов на фондовом рынке в этих условиях является более...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 18:14
Россия за 11 месяцев увеличила импорт рыбы из Чили на 40%
РФ за 11 месяцев т.г. импортировала из Чили рыбы на $327 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении закупки выросли на 30%, до 60 тыс. тонн, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе данных чилийской таможенной службы.

Поставки мороженой...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 18:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря
ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11060,97 (-185,25) руб./грамм; на серебро - 167,75 (-4,3) руб./грамм; на платину - 4987,84 (-5,46) руб./грамм; на палладий - 4291,69 (-148,82) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
22 декабря 2025 года 18:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 79,3146 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 79,3146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,74 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
22 декабря 2025 года 18:02
ЦБ РФ установил курс евро с 23 декабря в размере 92,8621 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 92,8621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 164,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
22 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2321 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19,23 коп. и составил 11,2321 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,106 руб., максимальный - 11,29 руб. Было заключено 24629 сделок. Объем торгов составил 37372,96...
.
22 декабря 2025 года 17:50
Dongfeng отзывает в России 12,9 тыс. тягачей
Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng отзывает в РФ 12,914 тыс. седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX) для устранения проблем с уровнем шумности и освещенности органов управления в кабине, сообщил Росстандарт.

Отзываются 9,308 тыс. тягачей,...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 17:42
Туриндустрии к 2030 году потребуются около 300 тыс. специалистов
Средний дефицит кадров в туротрасли РФ оценивается в 30%, к 2030 году индустрии потребуется дополнительно около 300 тыс. специалистов, сообщила вице-президент РСТ и сопредседатель национального экспертного совета по подготовке кадров гостиничной и туристической отрасли при...    читать дальше
.
22 декабря 2025 года 17:34
Квартальная чистая прибыль ВЭБа по МСФО упала почти на 29%, за 9 месяцев выросла на 16,3%
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в третьем квартале 2025 года составила 17,4 млрд рублей против 24,4 млрд руб. за тот же период 2024 г., говорится в отчете группы. Таким образом, этот показатель сократился на 28,7%.

За 9 месяцев прибыль ВЭБа выросла на 16,3% - с 66,7 млрд до...
.
22 декабря 2025 года 17:25
Solidcore завершил выкуп оставшихся заблокированных акций
Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) завершил обязательный выкуп всех акций компании, учитываемых в Euroclear.

В общей сложности, как сообщила компания, она выплатила на трастовый счет 288,3 млн дирхамов ($78,5 млн) - по $2,57 за каждую из 30,5 млн неказначейских...    читать дальше
.
