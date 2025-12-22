.
22 декабря 2025 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3521,4 млрд руб.
22 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3521,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3547,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
22 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,51 коп. и составил 11,2085 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0885 руб., максимальный - 11,296 руб. Было заключено 92994 сделки. Объем торгов составил 169551,58...
.22 декабря 2025 года 18:58
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; также... читать дальше
.22 декабря 2025 года 18:53
ЦБ: в ноябре темп роста кредита экономике РФ замедлился до 1,5% на фоне динамики корпоративного кредитования
Кредит экономике России в ноябре вырос на 1,5% после увеличения на 1,8% в октябре, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) реализовался сезонный спрос на кредит, говорится в комментарии ЦБ РФ. Динамика этого показателя преимущественно обусловлена... читать дальше
.22 декабря 2025 года 18:46
Наблюдательный совет ВТБ на заседании 23 декабря рассмотрит вопрос о созыве собрания акционеров, на котором банк обсудит вопрос о присоединении к нему Почта банка, свидетельствуют материалы кредитной организации. Ожидается, что голосование пройдет в форме заочного... читать дальше
.22 декабря 2025 года 18:37
Законопроект, обязывающий перевозчиков легковым такси подтверждать наличие договора обязательного страхования ответственности уже на этапе получения разрешения на работу, внесен в Госдуму. Документ (№1104977-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Автором... читать дальше
.22 декабря 2025 года 18:29
Paramount Skydance Corp. улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона. Как говорится в сообщении Paramount, условия оферты были изменены с учетом обеспокоенности относительно источников... читать дальше
.22 декабря 2025 года 18:21
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник. Текущая неделя будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов на фондовом рынке в этих условиях является более... читать дальше
.22 декабря 2025 года 18:14
РФ за 11 месяцев т.г. импортировала из Чили рыбы на $327 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении закупки выросли на 30%, до 60 тыс. тонн, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе данных чилийской таможенной службы. Поставки мороженой... читать дальше
.22 декабря 2025 года 18:06
ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11060,97 (-185,25) руб./грамм; на серебро - 167,75 (-4,3) руб./грамм; на платину - 4987,84 (-5,46) руб./грамм; на палладий - 4291,69 (-148,82) руб./грамм. Это автоматическое...
.22 декабря 2025 года 18:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 79,3146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,74 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2025 года 18:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 92,8621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 164,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19,23 коп. и составил 11,2321 руб. Минимальный курс юаня составил 11,106 руб., максимальный - 11,29 руб. Было заключено 24629 сделок. Объем торгов составил 37372,96...
.22 декабря 2025 года 17:50
Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng отзывает в РФ 12,914 тыс. седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX) для устранения проблем с уровнем шумности и освещенности органов управления в кабине, сообщил Росстандарт. Отзываются 9,308 тыс. тягачей,... читать дальше
.22 декабря 2025 года 17:42
Средний дефицит кадров в туротрасли РФ оценивается в 30%, к 2030 году индустрии потребуется дополнительно около 300 тыс. специалистов, сообщила вице-президент РСТ и сопредседатель национального экспертного совета по подготовке кадров гостиничной и туристической отрасли при... читать дальше
.22 декабря 2025 года 17:34
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в третьем квартале 2025 года составила 17,4 млрд рублей против 24,4 млрд руб. за тот же период 2024 г., говорится в отчете группы. Таким образом, этот показатель сократился на 28,7%. За 9 месяцев прибыль ВЭБа выросла на 16,3% - с 66,7 млрд до...
.22 декабря 2025 года 17:25
Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) завершил обязательный выкуп всех акций компании, учитываемых в Euroclear. В общей сложности, как сообщила компания, она выплатила на трастовый счет 288,3 млн дирхамов ($78,5 млн) - по $2,57 за каждую из 30,5 млн неказначейских... читать дальше
