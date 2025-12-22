22 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
22 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2024
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2024
22 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,51 коп. и составил 11,2085 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,0885 руб., максимальный - 11,296 руб. Было заключено 92994 сделки. Объем торгов составил 169551,58...
22 декабря 2025 года 18:58
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов.
Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; также...
22 декабря 2025 года 18:53
Кредит экономике России в ноябре вырос на 1,5% после увеличения на 1,8% в октябре, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) реализовался сезонный спрос на кредит, говорится в комментарии ЦБ РФ.
Динамика этого показателя преимущественно обусловлена...
22 декабря 2025 года 18:46
Ожидается, что голосование пройдет в форме заочного...
22 декабря 2025 года 18:37
Законопроект, обязывающий перевозчиков легковым такси подтверждать наличие договора обязательного страхования ответственности уже на этапе получения разрешения на работу, внесен в Госдуму.
Документ (№1104977-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Автором...
22 декабря 2025 года 18:29
Paramount Skydance Corp. улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона.
Как говорится в сообщении Paramount, условия оферты были изменены с учетом обеспокоенности относительно источников...
22 декабря 2025 года 18:21
Активность торгов на фондовом рынке в этих условиях является более...
22 декабря 2025 года 18:14
РФ за 11 месяцев т.г. импортировала из Чили рыбы на $327 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении закупки выросли на 30%, до 60 тыс. тонн, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе данных чилийской таможенной службы.
Поставки мороженой...
22 декабря 2025 года 18:06
ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11060,97 (-185,25) руб./грамм; на серебро - 167,75 (-4,3) руб./грамм; на платину - 4987,84 (-5,46) руб./грамм; на палладий - 4291,69 (-148,82) руб./грамм.
Это автоматическое...
22 декабря 2025 года 18:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 79,3146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,74 коп.
Это автоматическое сообщение.
22 декабря 2025 года 18:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 92,8621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 164,99 коп.
Это автоматическое сообщение.
22 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19,23 коп. и составил 11,2321 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,106 руб., максимальный - 11,29 руб. Было заключено 24629 сделок. Объем торгов составил 37372,96...
22 декабря 2025 года 17:50
Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng отзывает в РФ 12,914 тыс. седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX) для устранения проблем с уровнем шумности и освещенности органов управления в кабине, сообщил Росстандарт.
Отзываются 9,308 тыс. тягачей,...
22 декабря 2025 года 17:42
Средний дефицит кадров в туротрасли РФ оценивается в 30%, к 2030 году индустрии потребуется дополнительно около 300 тыс. специалистов, сообщила вице-президент РСТ и сопредседатель национального экспертного совета по подготовке кадров гостиничной и туристической отрасли при...
22 декабря 2025 года 17:34
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в третьем квартале 2025 года составила 17,4 млрд рублей против 24,4 млрд руб. за тот же период 2024 г., говорится в отчете группы. Таким образом, этот показатель сократился на 28,7%.
За 9 месяцев прибыль ВЭБа выросла на 16,3% - с 66,7 млрд до...
22 декабря 2025 года 17:25
Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) завершил обязательный выкуп всех акций компании, учитываемых в Euroclear.
В общей сложности, как сообщила компания, она выплатила на трастовый счет 288,3 млн дирхамов ($78,5 млн) - по $2,57 за каждую из 30,5 млн неказначейских...
