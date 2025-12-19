Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3547,9 млрд руб.

19 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3547,9 млрд руб.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,43/85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи вырос...

Правительство РФ будет заниматься вопросами семейной ипотеки на вторичное жилье, сказал президент России Владимир Путин. "Почему так сложно шло принятие решения, связанного с тем, что можно покупать со вторичного рынка? С первичного рынка понятно - ипотека семейная... "Почему так сложно шло принятие решения, связанного с тем, что можно покупать со вторичного рынка? С первичного рынка понятно - ипотека семейная... читать дальше

Руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) осторожны в прогнозах относительно направления изменения процентных ставок и в основном считают целесообразным сохранение их на текущем уровне для более тщательной оценки инфляционных и экономических рисков. ЕЦБ в... ЕЦБ в... читать дальше

Цены на нефть повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов, но завершают в минусе вторую неделю подряд. Опасения трейдеров по поводу нарастающего избытка предложения перевешивают беспокойство в отношении возможных проблем с поставками нефти на мировой... Опасения трейдеров по поводу нарастающего избытка предложения перевешивают беспокойство в отношении возможных проблем с поставками нефти на мировой... читать дальше

В понедельник, 22 декабря, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 27,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 146 выпускам облигаций на общую сумму 20 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300,51 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

Банк Латвии скорректировал прогнозы развития национальной экономики на текущий год и ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 2025 году вырастет сильнее, чем предполагалось - на 1,7% против ранее предполагавшихся 1,2%. Как сообщается на сайте ЦБ, прогноз... Как сообщается на сайте ЦБ, прогноз... читать дальше

Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16%... читать дальше

Денежно-кредитные условия в РФ остаются жесткими, сохраняется пространство для существенного смягчения ДКП, считают в Минэкономразвития РФ. "Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Исходим из того, что снижение ставки должно соответствовать темпам замедления... "Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Исходим из того, что снижение ставки должно соответствовать темпам замедления... читать дальше

Президент России Владимир Путин заявил, что над программой льготной семейной ипотеки под 6% "надо поработать". "Разумеется, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая. И поэтому я сейчас не буду повторять... "Разумеется, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая. И поэтому я сейчас не буду повторять... читать дальше

Центробанк РФ выдал Ozon банку лицензию на осуществление брокерской деятельности, сообщил регулятор в пятницу. В пресс-службе группы Ozon "Интерфаксу" сообщили, что в 2026 году группа планирует развивать инвестиционное направление бизнеса через финтех-подразделение.... В пресс-службе группы Ozon "Интерфаксу" сообщили, что в 2026 году группа планирует развивать инвестиционное направление бизнеса через финтех-подразделение.... читать дальше

Россия исходит из того, что в ситуации вокруг сербской энергокомпании NIS власти Сербии исполнят обязательства, взятые на себя по межправсоглашению, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос сербского... читать дальше

Улучшение логистики, удешевление доставки рыбы с Дальнего Востока в центр страны в числе других мер позволят улучшить обеспечение россиян рыбой по доступным ценам. Госрегулирование цен может привести к ее дефициту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в... читать дальше

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,42 пункта (0,161%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2791,07... читать дальше

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-ноябре 2025 года уменьшился на 7,5% относительно того же периода прошлого года - до 693,18 млрд юаней ($98,5 млрд), по данным министерства торговли. Производственный сектор привлек... Производственный сектор привлек... читать дальше

