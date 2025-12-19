В РФ началась системная работа по сокращению теневого сектора экономики

19 декабря. FINMARKET.RU - Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации плана по обелению отдельных секторов). На нем руководители министерств и ведомств отметили отсутствие концептуальных замечаний по подготовленному документу, рассказали "Ведомостям" в аппарате вице-премьера. На первом совещании было принято решение сдвинуть сроки исполнения влево и завершить реализацию мероприятий уже в 1-м квартале 2026 г.

Законодательные изменения ответственные министерства должны подготовить и внести в правительство до 26 января, в Госдуму - до 1 марта, рассказал представитель Григоренко.

Поручение находится на исполнении в Минфине, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. Для реализации плана по обелению отдельных секторов экономики будет подготовлено "значительное число законопроектов как устанавливающих новое регулирование, так и вносящих изменения в действующее", отмечает собеседник. Речь идет о поправках в законодательство о налогах и сборах, антиотмывочное, КоАП, УК РФ, о применении контрольно-кассовой техники, сообщили в Минфине.

Работа по плану будет вестись по двум направлениям, рассказал представитель Григоренко. Во-первых, подготовка самих нормативно-правовых актов, в том числе принятие закона по лицензированию оборота табака и никотинсодержащей продукции. Во-вторых, технические мероприятия по доработке госинформсистем (ГИС). Например, речь идет о совершенствовании ГИС мониторинга товаров "Честный знак", запуске системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

Кконцепцию плана по "обелению" экономики правительство представило президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря. Вице-пермьер Александр Новак, представля концепцию плана президенту, сообщил, что он состоит из 6 направлений:

обеление сферы торговли

обеление торговли при ввозе товаров из ЕАЭС

обеление рынка труда

обеление оборота наличных денежных средств и цифровых валют

вывод из тени нелегального кредитования

более жесткий контроль за рынком табачной и никотиносодержащей продукции

Как отмечал Новак, сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от предложенных мер составит до 0,5% ВВП с учетом чистого экспорта в год - это примерно 1 трлн руб. ежегодно, начиная с 2027 г. Выполнение всех предусмотренных мероприятий приведет к снижению доли теневой экономики в ВВП на 1,5 п. п. за 3 года, говорил Новак, представляя концепцию президенту.