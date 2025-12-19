Власти спланировали программу улучшения финположения "РЖД"

19 декабря. FINMARKET.RU - Власти продолжают обсуждать варианты улучшения финансового положения ОАО "РЖД", пишет в пятницу " Коммерсантъ ".

Для улучшения положениярассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити" и "Федеральную грузовую компанию" (ФГК), сообщил изданию источник, знакомый с протоколом совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова от 11 декабря, на котором обсуждались финансовый план и инвестпрограмма монополии на 2026 г.

До 2024 г. РЖД активно занимали на масштабную инвестпрограмму. Заимствования были резко сокращены в 2024 г., но, как рассказывает один из собеседников газеты на рынке, прервать их одномоментно с учетом начатых строек было невозможно. По словам собеседников, изначально РЖД просили 200 млрд руб. бюджетной поддержки, но Минфин отказал. В ноябре обсуждались меры поддержи РЖД в совокупности на 1,3 трлн руб., но у профильных министерств и ведомств оказались те или иные возражения.

По данным издания, для оптимизации долговой нагрузки рассматривается реструктуризация долгового портфеля РЖД системно значимыми банками по ставке до уровня ставки купона пятилетних ОФЗ плюс 1% со сроком погашения десять лет. Также изучается вопрос временной конвертации на срок не более трех лет кредитов банков в акции РЖД с опционом на обратный выкуп и гарантией Минфина.

Также планируется оптимизация операционных расходов минимум на 73,6 млрд руб., в том числе за счет оптимизации административно-управленческого штата. Возможная индексация зарплаты в 2026 г. рассматривается на уровне 0,1%.

Для сокращения расходов, связанных с оплатой труда и размещением персонала, РЖД также прорабатывают вопрос перевода управленческого персонала из Москвы в другие субъектына горизонте пяти лет. Компании также может быть предоставлено право на продление по 28 декабря 2026 г. сроков уплаты страховых взносов, подлежащих выплате в январе-ноябре 2026 г.

К продаже в 2026 г. планируется 350 тыс. кв. м площадей в Moscow Towers в "Москва-Сити" без убытков для РЖД и непрофильное имущество с получением дохода минимум 8,5 млрд руб., пишет газета.

Будет рассмотрен вопрос и об условиях продажи актива ФГК, которая управляет 134,3 тыс. единиц подвижного состава и занимает вторую строчку среди российских железнодорожных операторов по версии Infoline.

Последней подобной сделкой была продажа "Первой грузовой компании" (ПГК) в 2023 г. за 220 млрд руб.

ФГК в текущей ситуации дорого продать не удастся, полагает собеседник издания в отрасли, указывая на тяжелое положение рынка и то, что единственный потенциальный покупатель - конгломерат "Атланта" и ПГК - тоже вряд ли сможет при нынешних ставках себе это позволить.

Отдельную сложность представляет высокая доля у ФГК деликатных перевозок, связанных с исполнением государственных задач.

Предполагается и предоставление в 2026 г. РЖД средств из федерального бюджета в размере 85 млрд руб. на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 г. Еще одну ежегодную субсидию в 20 млрд руб. может предоставить Минпромторг для закупки подвижного состава. Также рассматривается перераспределение в 2026 г. в пользу РЖД средств дорожного фонда в размере акциза на покупаемое компанией дизтопливо в сумме не более 33 млрд руб.

Для увеличения доходов РЖД от перевозок предложено перенести срок индексации тарифов на 2027 г. с 1 декабря 2026 г. на 1 октября, а также ввести дополнительный коэффициент в 1,01 на 12 месяцев.

В правительстве есть разные мнения относительно предложений, говорит источник газеты. Так, глава Минфина Антон Силуанов против выдачи РЖД субсидии из средств бюджета, а вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин не поддержали перераспределение средств из дорожного фонда.

Хуснуллин при этом считает, что развитие РЖД должно идти за счет бюджета и необходимо увеличить доходы компании от продажи непрофильных активов, а дополнительное кредитование в условиях существующих ставок следует запретить.

По данным газеты, инвестпрограмму РЖД на 2026 г. предлагается утвердить максимум в 713,6 млрд руб. На 2025 г. ее размер был утвержден в объеме 890,9 млрд руб.

Хуснуллин, Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников считают, что размер инвестпрограммы следует ограничить до 590 млрд руб. Но, по словам источника, вице-премьер Виталий Савельев предупредил, что сокращение инвестпрограммы грозит деградацией инфраструктуры РЖД, снижением заказов со стороны компании, а также сокращением объемов перевозок грузов и пассажиров на 100 млн тонн и 140 млн человек. На 2026 г. ОАО РЖД поручено выполнить погрузку минимум 1132 млн тонн, добавил источник.

По информации источника, обсуждение пока не закончено. Наиболее закономерным итогом, полагает он, будет мораторий на истребование процентных платежей банками, согласие Минфина на выделение средств из ФНБ и, может быть, сдвиг с мертвой точки продажи ФГК.