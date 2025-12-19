Доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%

19 декабря. FINMARKET.RU - Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспортепо итогам 9 месяцев 2025 года составила 86%. Ключевыми драйверами роста поставок в дружественные страны выступают металлопродукция, в частности цветные металлы (медь, алюминий), прокат плоский из железа, прутки, чугун, сообщили "Известиям" в Минпромторге. Также важную роль играет продукция машиностроения, а именно твэлы, спецавтотранспорт и вычислительные машины.

"Ключевыми партнерами здесь являются Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия. В сравнении с 9-ю месяцами 2024 года нельзя не отметить высокий темп роста несырьевых неэнергетических товаров в Иран на 21%, Алжир на 67% и в ОАЭ в 2 раза", - сообщили в министерстве.

Среди мер господдержки наиболее востребованными являются субсидирование логистических затрат экспортеров ключевыми барьерами выступают прежде всего логистические сложности и вопросы международных расчетов, а также необходимость сертификации своей продукции на новых рынках, считают в министерстве.

Наиболее результативными стали финансовые инструменты, в частности субсидирование логистики, экспортное кредитование и страхование через РЭЦ и ЭКСАР, а также механизм компенсации части затрат на сертификацию и адаптацию продукции под требования внешних рынков, сказал "Известиям" президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, важную роль сыграли расчеты в нацвалютах, соглашения о взаимном признании стандартов и активная работа торговых представительств. Для несырьевого экспорта критически значимым фактором стала системная поддержка выхода МСП на внешние рынки, сказал Катырин.

Основные сложности, по его словам, связаны с логистикой и расчетами, включая стоимость перевозок и трансграничные платежи, а также с различиями в технических требованиях и сертификации. Дополнительно сдерживающим фактором остается недостаточная информированность бизнеса о специфике отдельных рынков и контрагентах.