Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%

Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%

10 декабря. FINMARKET.RU - Рост цен в РФ в ноябре 2025 года составил 0,42% после роста на 0,50% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-ноябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 5,25%.

Рост цен в ноябре оказался ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в ноябре на уровне 0,52%.

Годовая, по данным Росстата, в ноябре 2025 года замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября, 7,98% на конец сентября, 8,14% на конец августа, 8,79% на конец июля, 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2025 года составил 100,32% (в октябре этого года - 100,14%), в годовом выражении - 106,12% (после 106,94% в октябре).

Продовольственные товары в ноябре выросли в цене на 0,69% (в годовом сравнении - подорожали на 7,51%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в ноябре на 4,00% (в годовом выражении - снизилась в цене на 2,04%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,16% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 3,47%).

Услуги в ноябре подорожали в среднем на 0,36% (в годовом выражении выросли в цене на 9,36%).

В ноябре заметно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы - на 26,1%, помидоры - на 9,2%, лимоны - на 6,7%, капусту - на 4,5%, виноград и картофель - на 2,8%. Одновременно снизились цены на апельсины - на 5,3%.

Значительно дороже в ноябре стали куриные яйца - на 0,84% (но с начала года они подешевели на 20,6%), хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,71%, рыба мороженая - на 0,53%.

Снизились в ноябре цены на сахарный песок - на 1,8%, оливковое масло - на 1,7%, сливочное масло - на 0,7%.

Цены на бензин в ноябре снизились на 0,85%, но с начала года выросли на 11,26%.

Среди услуг в ноябре значительно подорожали услуги пассажирского транспорта - на 1,95%. Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы: на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от 5,3% до 16,2%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки в Белоруссию - на 5,6%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 4,7%. Одновременно снизились цены на поездки на отдых в Египет и ОАЭ - на 5,8%, Турцию - на 1,6%.

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16,5% с 17% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. (...) Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. При этом прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год ЦБ повысил до 13-15% с 12-13% ранее.

Прогноз по инфляции на 2025 год ЦБ поднял до 6,5-7% с 6-7%, на 2026 год - до 4-5% с 4%, тем самым сместив достижение таргета по инфляции на 2027 год.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2025 году составляет 6,3% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 5,0% (5,1%).

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе заявил, что инфляция будет ниже прогнозов и правительства, и ЦБ - и составит "около или ниже 6%".

Все экономисты, опрошенные "Интерфаксом" в начале этой недели, ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку на заседании совета директоров 19 декабря до 16,0% с 16,5%.