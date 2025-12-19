19 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
19 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|январь 2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|13:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|январь 2025
|16:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2024
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
19 декабря 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,43/85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи вырос...
19 декабря 2025 года 15:54
Правительство РФ будет заниматься вопросами семейной ипотеки на вторичное жилье, сказал президент России Владимир Путин.
"Почему так сложно шло принятие решения, связанного с тем, что можно покупать со вторичного рынка? С первичного рынка понятно - ипотека семейная... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:44
Руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) осторожны в прогнозах относительно направления изменения процентных ставок и в основном считают целесообразным сохранение их на текущем уровне для более тщательной оценки инфляционных и экономических рисков.
ЕЦБ в... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:35
Цены на нефть повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов, но завершают в минусе вторую неделю подряд.
Опасения трейдеров по поводу нарастающего избытка предложения перевешивают беспокойство в отношении возможных проблем с поставками нефти на мировой... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:30
В понедельник, 22 декабря, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 27,2 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:30
В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 146 выпускам облигаций на общую сумму 20 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:30
В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300,51 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на...
19 декабря 2025 года 15:27
Банк Латвии скорректировал прогнозы развития национальной экономики на текущий год и ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 2025 году вырастет сильнее, чем предполагалось - на 1,7% против ранее предполагавшихся 1,2%.
Как сообщается на сайте ЦБ, прогноз... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:23
Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16%... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:19
Денежно-кредитные условия в РФ остаются жесткими, сохраняется пространство для существенного смягчения ДКП, считают в Минэкономразвития РФ.
"Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Исходим из того, что снижение ставки должно соответствовать темпам замедления... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:11
Президент России Владимир Путин заявил, что над программой льготной семейной ипотеки под 6% "надо поработать".
"Разумеется, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая. И поэтому я сейчас не буду повторять... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:07
Центробанк РФ выдал Ozon банку лицензию на осуществление брокерской деятельности, сообщил регулятор в пятницу.
В пресс-службе группы Ozon "Интерфаксу" сообщили, что в 2026 году группа планирует развивать инвестиционное направление бизнеса через финтех-подразделение.... читать дальше
19 декабря 2025 года 15:00
Россия исходит из того, что в ситуации вокруг сербской энергокомпании NIS власти Сербии исполнят обязательства, взятые на себя по межправсоглашению, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос сербского... читать дальше
19 декабря 2025 года 14:53
Улучшение логистики, удешевление доставки рыбы с Дальнего Востока в центр страны в числе других мер позволят улучшить обеспечение россиян рыбой по доступным ценам. Госрегулирование цен может привести к ее дефициту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в... читать дальше
19 декабря 2025 года 14:49
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,42 пункта (0,161%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2791,07... читать дальше
19 декабря 2025 года 14:46
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-ноябре 2025 года уменьшился на 7,5% относительно того же периода прошлого года - до 693,18 млрд юаней ($98,5 млрд), по данным министерства торговли.
Производственный сектор привлек... читать дальше
