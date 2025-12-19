.
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
В РФ началась системная работа по сокращению теневого сектора экономики
Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации...
 
Доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%
Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ по итогам 9 месяцев 2025 года составила 86%. Ключевыми драйверами роста поставок в дружественные страны выступают металлопродукция, в частности цветные металлы (медь, алюминий),...
 
Власти спланировали программу улучшения финположения "РЖД"
Власти продолжают обсуждать варианты улучшения финансового положения ОАО "РЖД", пишет в пятницу "Коммерсантъ". Для улучшения положения РЖД рассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов,...
 
19 декабря 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
19 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы январь 2025
13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне февраль 2025
13:30 Баланс счета текущих операций Италии январь 2025
16:30 Изменение ВВП США IV квартал 2024
16:30 Изменение расходов и доходов населения США январь 2025
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2025
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне март 2025
18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


19 декабря 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 19 декабря Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,43/85 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,43/85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи вырос...
19 декабря 2025 года 15:54
Правительство РФ займется вопросами семейной ипотеки на вторичное жилье
Правительство РФ будет заниматься вопросами семейной ипотеки на вторичное жилье, сказал президент России Владимир Путин.

"Почему так сложно шло принятие решения, связанного с тем, что можно покупать со вторичного рынка? С первичного рынка понятно - ипотека семейная...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:44
Руководители ЕЦБ считают целесообразным сохранение ставок на текущем уровне
Руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) осторожны в прогнозах относительно направления изменения процентных ставок и в основном считают целесообразным сохранение их на текущем уровне для более тщательной оценки инфляционных и экономических рисков.

ЕЦБ в...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:35
Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе
Цены на нефть повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов, но завершают в минусе вторую неделю подряд.

Опасения трейдеров по поводу нарастающего избытка предложения перевешивают беспокойство в отношении возможных проблем с поставками нефти на мировой...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:30
В понедельник, 22 декабря, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 27,2 млрд руб.
В понедельник, 22 декабря, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 27,2 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:30
В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 146 выпускам облигаций на общую сумму 20 млрд руб.
В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 146 выпускам облигаций на общую сумму 20 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:30
В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300,51 тыс.
В понедельник, 22 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300,51 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...
19 декабря 2025 года 15:27
Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП страны в 2025 г. и инфляции
Банк Латвии скорректировал прогнозы развития национальной экономики на текущий год и ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 2025 году вырастет сильнее, чем предполагалось - на 1,7% против ранее предполагавшихся 1,2%.

Как сообщается на сайте ЦБ, прогноз...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:23
Рубль понижается в паре с юанем на "Московской бирже"
Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16%...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:19
Минэкономразвития видит пространство для дальнейшего смягчения ДКП
Денежно-кредитные условия в РФ остаются жесткими, сохраняется пространство для существенного смягчения ДКП, считают в Минэкономразвития РФ.

"Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Исходим из того, что снижение ставки должно соответствовать темпам замедления...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:11
Путин заявил о необходимости поработать над семейной ипотекой
Президент России Владимир Путин заявил, что над программой льготной семейной ипотеки под 6% "надо поработать".

"Разумеется, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая. И поэтому я сейчас не буду повторять...    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:07
"Озон банк" получил брокерскую лицензию
Центробанк РФ выдал Ozon банку лицензию на осуществление брокерской деятельности, сообщил регулятор в пятницу.

В пресс-службе группы Ozon "Интерфаксу" сообщили, что в 2026 году группа планирует развивать инвестиционное направление бизнеса через финтех-подразделение....    читать дальше
19 декабря 2025 года 15:00
Путин: Россия исходит из того, что в ситуации вокруг сербской NIS Сербия исполнит обязательства по межправсоглашению
Россия исходит из того, что в ситуации вокруг сербской энергокомпании NIS власти Сербии исполнят обязательства, взятые на себя по межправсоглашению, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос сербского...    читать дальше
19 декабря 2025 года 14:53
Улучшить обеспечение россиян рыбой поможет удешевление логистики - Путин
Улучшение логистики, удешевление доставки рыбы с Дальнего Востока в центр страны в числе других мер позволят улучшить обеспечение россиян рыбой по доступным ценам. Госрегулирование цен может привести к ее дефициту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в...    читать дальше
19 декабря 2025 года 14:49
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 19 декабря растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,42 пункта (0,161%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2791,07...    читать дальше
19 декабря 2025 года 14:46
За 11 месяцев прямые иностранные инвестиции в Китай снизились на 7,5%
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-ноябре 2025 года уменьшился на 7,5% относительно того же периода прошлого года - до 693,18 млрд юаней ($98,5 млрд), по данным министерства торговли.

Производственный сектор привлек...    читать дальше
.