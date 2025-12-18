.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря....
 
За счет господдержки бизнес сможет привлечь 800 млрд руб.
Начиная с 2025 года меры помощи малому и среднему предпринимательству реализуются в рамках обновленного федерального проекта, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Его ключевая задача вытекает из президентского указа: к 2030 году...
 
18 декабря 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,331 руб.

 0  
18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,50 коп. и составил 11,331 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,421 руб. Было заключено 65816 сделок. Объем торгов составил 124691,77 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,352 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
18 декабря 2025 года 18:58
Рынок акций РФ закрылся без единой динамики индексов
Российский рынок акций завершил торги незначительной разнонаправленной динамикой фондовых индексов в ожидании пятничных событий (заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ Владимира Путина) и дальнейших переговоров по украинскому урегулированию; фактором...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:54
Лукашенко заявил о возможности своей встречи с Трампом и большой сделки с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной большой сделке с США и снятии санкций.

"С американцами ведем очень трудный диалог... Уже просят, давайте будем планировать дальнейшие встречи, дальнейшие разговоры. Все идет, как они сказали, к большой сделке....    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:48
Минцифры дополнило "белый список" ресурсов, доступных во время ограничений работы мобильного интернета
Минцифры РФ расширило перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В список таких ресурсов на этом этапе вошли следующие сайты:...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:44
Власти РФ планируют увеличить лимит страхования по вкладам от 3 лет и счетам эскроу
Минфин РФ подготовил законопроект, повышающий до 2 млн рублей лимит страхового возмещения по длинным рублевым вкладам, а также увеличивающий до 30 млн рублей размер страховки по счетам эскроу.

Проект изменений в закон "О страховании вкладов в банках РФ" опубликован на...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:39
Цены на нефть повышаются, Brent торгуется у $60,1 за баррель
Цены на нефть повышаются вечером в четверг, трейдеры оценивают вероятность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора, а также последствия эскалации напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:36
Белоруссия купит российские самолеты
Белорусская сторона договорилась с руководством России о покупке российских самолетов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в контексте снятия санкций США с белорусской авиакомпании "Белавиа".

"Уважаемые господа американцы, не снимайте. У нас, если раньше...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:27
РСТ предложил снизить взносы в фонды персональной ответственности для туроператоров
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил снизить взносы в фонды персональной ответственности в ассоциации "Турпомощь" для туроператоров по выездному туризму, соответствующее письмо направлено в Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба объединения.

"РСТ просит...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:17
Фондовые индексы США уверенно растут в начале торгов
Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в четверг.

Dow Jones Industrial Average к 17:54 мск повысился на 0,58% и составил 48163,71 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,94% - до 6784,84 пункта.

Nasdaq Composite...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:08
Лукашенко рекомендует менять схему управления золотовалютными резервами Белоруссии
Национальный банк Белоруссии должен поменять стратегию управления золотовалютными резервами страны, а доходы, полученные от управления резервами, направлять на финансирование модернизации производства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в послании белорусскому...    читать дальше
18 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3253 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,37 коп. и составил 11,3253 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2795 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 40160 сделок. Объем торгов составил 51131,76...
18 декабря 2025 года 17:57
Австралия повысила прогноз доходов от экспорта сырья в текущем фингоду
Австралия в текущем 2025/26 финансовом году, который завершится 30 июня, планирует получить от экспорта сырья 383 млрд австралийских долларов ($252,5 млрд), что на 4% выше предыдущего прогноза, сделанного в сентябре, сообщило министерство промышленности.

Улучшение...    читать дальше
18 декабря 2025 года 17:53
Более 20 регионов РФ получат средства на модернизацию инфраструктуры ЖКХ
Правительство РФ перераспределит и дополнительно направит средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"(...) Реализуется федеральный проект модернизации коммунальной инфраструктуры....    читать дальше
18 декабря 2025 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 декабря
ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11172,33 (-2,69) руб./грамм; на серебро - 169,68 (+6,92) руб./грамм; на платину - 4904,19 (+185,26) руб./грамм; на палладий - 4227,48 (+136,54) руб./грамм.

Это автоматическое...
18 декабря 2025 года 17:44
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 декабря в размере 80,0301 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 80,0301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,06 коп.

Это автоматическое сообщение.
18 декабря 2025 года 17:44
ЦБ РФ установил курс евро с 19 декабря в размере 94,2524 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 94,2524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,46 коп.

Это автоматическое сообщение.
