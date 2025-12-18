Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития

18 декабря. FINMARKET.RU -подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря. Документ есть у "Ведомостей" , его подлинность подтвердили два источника в правительстве. Всего предлагается ввести восемь показателей эффективности. Один из них – доведение комплексного индекса технологической независимости до 100% к 2030 г. Сейчас – согласно плану – он составляет 10,69%.

Под технологической независимостью понимается разработка отечественных технологий и создание продукции с «сохранением национального контроля над критическими и сквозными технологиями» для экспорта или замещения на внутреннем рынке, говорится в методике. Верификация данных обеспечивается Минэком с использованием автоматизированных процедур. При этом в ближайшее время разработку индекса планируется передать Минпромторгу как профильному ведомству, сообщил "Ведомостям" федеральный чиновник.

Кроме того, индекс планируется рассчитывать по отраслям – это второй индикатор повышения уровня технологического развития в плане. За каждое направление ответственными назначены профильные министерства и вице-премьеры.

Третий индикатор – количество технологических компаний, осуществивших размещение ценных бумаг на бирже. По этому направлению запланирован рост с одной компании в 2025 г. до 44 в 2030 г.

Еще один целевой показатель – увеличение объема выручки МТК. Рост выручки запланирован с 710 млрд руб. в 2025 г. с постепенным увеличением на треть ежегодно до 1,95 трлн руб. в 2030 г. Всего, по данным Минэка, в реестре МТК состоит порядка 6400 компаний.

Пятый показатель – рост плотности роботизации. Запланировано ее увеличение с 25 единиц на 10 000 населения в 2025 г. до 145 к 2030 г.

Согласно плану, должны увеличиться внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников – это еще один индикатор. С текущих 1,04% ВВП планируется рост показателя до 2% ВВП в 2030 г.

Также планируется увеличить оборот розничной торговли товарами и услугами на посреднических цифровых платформах, следует из плана. При этом показателей по этому индикатору в плане пока нет – его отдельным решением установит Минэкономразвития.