Рейтинг российских банков за ноябрь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года.

В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Альфа-Банк, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и ПСБ.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 57 338 упоминаний (51 101 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ - 29 903 упоминания (35 312 в октябре), за ним следует Альфа-Банк - 12 481 упоминание (11 089 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка вырос на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 17%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 5%.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 272,7 млн (+18%, 231,8 млн в октябре). На втором месте - Сбербанк с результатом 263 млн, показатель вырос на 1,5% в сравнении с предыдущим месяцем (259,3 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 6% - до 204,1 млн (192,6 месяцем ранее).

В ноябре состоялась встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Председатель правления сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе. В текущем году Сбербанк заплатил 787 млрд рублей дивидендов. Этот показатель стал рекордным. По итогам текущего года банк рассчитывает увеличить чистую прибыль примерно на 6% по сравнению с прошлым и, соответственно, повысить размер дивидендных выплат. "Это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения", - подчеркнул российский лидер, комментируя финансовые результаты банка.

Также в прошедшем месяце Владимир Путин принял участие в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Поприветствовать Президента вышел робот, главе государства также рассказали о нейросетевых продуктах банка, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. Кроме того, пресс-служба Кремля опубликовала кадры, как разработанный Сбером андроид станцевал перед Путиным под народную музыку.

В ходе конференции AI Journey Сбербанк презентовал банкомат нового поколения, который спроектирован специалистами банка и работает на программном обеспечении собственной разработки - помимо обычных функций, в него интегрирован ИИ-помощник и сервис оценки здоровья. "Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет - такой сервис есть только в Сбере. Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жесткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма", - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

ВТБ в ноябре опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 10 месяцев 2025 года. Чистая прибыль составила 407,2 млрд рублей, это на 0,6% выше показателей того же периода 2024 года. По итогам октября группа получила чистую прибыль в размере 26,4 млрд рублей, что на 11,1% ниже результатов этого же месяца в 2024 году.

"Результаты октября и 10 месяцев года закрепляют основные тенденции динамики финансовых показателей ВТБ текущего года - продолжение расширения чистой процентной маржи, сильный рост чистых комиссионных доходов, умеренная стоимость риска, отражающая стабильное качество кредитных портфелей и ребалансировку кредитного портфеля с упором на корпоративное кредитование. С учетом ожидаемого к концу года выделения заблокированных активов мы подтверждаем прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Совместно с книжным сервисом "Литрес" и рекомендательным сервисом LiveLib банк ВТБ провел исследование, чтобы узнать у пользователей, какие литературные образы животных им нравятся больше всего. По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты - кот учёный (24%) из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из "Сказок моей матушки Гусыни" Шарля Перро.

Другим заметным исследованием стал совместный проект ВТБ с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, в ходе которого проанализировали траты россиян в период ноябрьских праздников. Так, бронирования отелей выросли на 73%, а общая сумма трат выросла на треть. Эксперты объясняют такую динамику удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны. Лидером внутреннего туризма стала Москва - на столицу пришлось 18% от всех бронирований по стране. Доля бронирований в отелях Санкт-Петербурга составила 12,3%. Замыкает тройку Адлер (5,1%).

Альфа-Банк в ноябре объявил о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании "Европлан" у ее основного акционера - инвестиционного холдинга SFI. Предприятие было оценено в 65 млрд рублей, это крупнейшее приобретение в истории банка. "Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. "Европлан" - крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес, поэтому это уникальный актив", - отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Альфа-Банка о снятии денег без комиссии в любых банкоматах. По данным надзорной службы, в рекламе демонстрировались "привлекательные" условия. Банк рассказывал, что снятие без комиссии доступно в любых банкоматах. При этом дополнительные условия представлялись в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени.

Т-Банк и Альфа-Банк добавили pay-сервисы друг друга на свои платежные формы, теперь в онлайн-магазинах - клиентах Т-Бизнеса покупатели смогут совершать оплату с помощью сервиса Alfa Pay. В Альфа-Банке назвали работу над интеграцией Pay-сервисов в эквайринговую платформу Альфа-Банка основой для создания универсальной и удобной платежной среды. Интеграция решений крупных участников рынка увеличивает лояльность клиентов. Бизнес получает максимальную отдачу: растет конверсия в оплату и прибыль.

N Наименование Упоминания в СМИ, ноябрь 2025 Упоминания в СМИ, октябрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 57 338 51 101 12,2 2 ВТБ 29 903 35 312 -15,3 3 Альфа-Банк 12 481 11 089 12,6 4 Т-Банк 8 262 8 119 1,8 5 Газпромбанк 7 326 7 645 -4,2 6 Совкомбанк 7 017 6 545 7,2 7 ПСБ 6 539 9 460 -30,9 8 Россельхозбанк 6 402 10 154 -37,0 9 Почта банк 4 643 4 032 15,2 10 Московский Кредитный Банк 3 095 3 070 0,8 11 ОТП Банк 2 632 3 453 -23,8 12 Банк УРАЛСИБ 2 488 2 875 -13,5 13 МТС Банк 2 404 3 981 -39,6 14 Банк ДОМ.РФ 2 274 3 847 -40,9 15 Банк Санкт-Петербург 2 227 2 722 -18,2 16 Дальневосточный банк 2 157 2 605 -17,2 17 Примсоцбанк 1 757 1 841 -4,6 18 Озон Банк, ООО 1 243 808 53,8 19 Банк Синара 1 079 1 555 -30,6 20 Новикомбанк 1 022 710 43,9 21 Банк ЗЕНИТ 1 012 573 76,6 22 Абсолют Банк 935 1 081 -13,5 23 ББР Банк 929 1 225 -24,2 24 Инго Банк 909 994 -8,6 25 Ренессанс Кредит 901 647 39,3 26 Ак Барс Банк 812 688 18,0 27 АКБ "Металлинвестбанк" 573 485 18,1 28 КБ "Центр-инвест" 544 828 -34,3 29 Райффайзенбанк 542 2 227 -75,7 30 Банк Русский Стандарт 532 676 -21,3 31 Севергазбанк 528 193 173,6 32 Свой Банк 524 100 424,0 33 СДМ-Банк 516 328 57,3 34 МСП Банк 502 741 -32,3 35 Банк "Точка" 495 596 -16,9 36 Банк "Солидарность" 463 17 2623,5 37 Ситибанк 441 187 135,8 38 Банк Левобережный 432 388 11,3 39 БКС Банк 385 71 442,3 40 ХКФ Банк 327 289 13,1 41 Банк "Акцепт" 307 199 54,3 42 ВБРР 297 272 9,2 43 Транскапиталбанк 296 169 75,1 44 Алмазэргиэнбанк 282 392 -28,1 45 Агропромкредит 278 102 172,5 46 Банк "Хлынов" 269 114 136,0 47 Вайлдберриз Банк, ООО 269 408 -34,1 48 Банк "Приморье" 247 67 268,7 49 УБРиР 245 544 -55,0 50 Фора-Банк 236 346 -31,8

N Наименование Индекс заметности, ноябрь 2025 Индекс заметности, октябрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 9 248 073 8 156 763 13,4 2 ВТБ 3 724 158 4 518 381 -17,6 3 Альфа-Банк 1 655 176 1 579 339 4,8 4 Совкомбанк 1 076 633 836 332 28,7 5 ПСБ 1 006 977 1 286 098 -21,7 6 Т-Банк 980 467 1 136 706 -13,7 7 Россельхозбанк 804 530 1 445 959 -44,4 8 Газпромбанк 749 481 743 387 0,8 9 Банк УРАЛСИБ 427 839 599 832 -28,7 10 Банк ДОМ.РФ 365 446 705 708 -48,2 11 Почта банк 334 072 406 628 -17,8 12 Банк Санкт-Петербург 236 648 304 486 -22,3 13 Ситибанк 213 444 22 842 834,4 14 МТС Банк 207 449 382 445 -45,8 15 Банк Синара 188 629 220 821 -14,6 16 ОТП Банк 161 241 259 174 -37,8 17 Московский Кредитный Банк 159 967 179 474 -10,9 18 Банк Русский Стандарт 115 481 125 789 -8,2 19 Озон Банк, ООО 105 978 85 824 23,5 20 Банк ЗЕНИТ 102 901 41 316 149,1 21 КБ "Центр-инвест" 84 881 108 053 -21,4 22 Новикомбанк 78 859 139 380 -43,4 23 Банк "Точка" 63 500 106 188 -40,2 24 Инго Банк 59 768 48 372 23,6 25 ХКФ Банк 57 285 18 493 209,8 26 Свой Банк 56 801 27 406 107,3 27 Ак Барс Банк 56 529 90 717 -37,7 28 УБРиР 54 046 88 371 -38,8 29 Абсолют Банк 53 051 118 833 -55,4 30 Росэксимбанк 47 007 69 209 -32,1 31 МИнБанк 45 854 2 589 1671,1 32 МСП Банк 43 430 92 075 -52,8 33 Райффайзенбанк 42 604 273 962 -84,4 34 ЮниКредит Банк 41 387 101 549 -59,2 35 НБД-Банк 35 974 58 645 -38,7 36 СДМ-Банк 33 006 24 134 36,8 37 Примсоцбанк 32 054 59 071 -45,7 38 Дальневосточный банк 28 831 32 818 -12,1 39 Банк "Кубань Кредит" 26 386 37 788 -30,2 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 24 849 26 604 -6,6 41 Агропромкредит 23 870 3 489 584,2 42 ББР Банк 23 658 53 187 -55,5 43 Вайлдберриз Банк, ООО 23 065 78 846 -70,7 44 Драйв Клик Банк 23 027 75 695 -69,6 45 Банк "Солидарность" 22 251 315 6963,8 46 Банк ТРАСТ 20 944 48 330 -56,7 47 БКС Банк 20 658 10 204 102,5 48 "Сургутнефтегазбанк" 19 999 3 971 403,6 49 Транскапиталбанк 18 143 63 217 -71,3 50 Банк Левобережный 17 715 4 999 254,4

N Название Охват аудитории, ноябрь 2025 Охват аудитории, октябрь 2025 Изменения, % 1 ВТБ 272 774 657 231 888 491 17,6 2 Сбербанк 263 010 293 259 361 180 1,4 3 Альфа-Банк 204 196 757 192 698 438 6,0 4 Т-Банк 164 645 501 156 368 844 5,3 5 Газпромбанк 90 723 308 81 595 862 11,2 6 ПСБ 90 150 840 97 522 821 -7,6 7 Совкомбанк 89 442 730 89 817 021 -0,4 8 Банк ДОМ.РФ 72 690 485 56 713 963 28,2 9 Почта банк 72 100 144 112 784 049 -36,1 10 Россельхозбанк 56 272 297 99 381 843 -43,4 11 Московский Кредитный Банк 51 708 113 54 094 764 -4,4 12 Озон Банк, ООО 47 536 713 31 611 140 50,4 13 Банк Санкт-Петербург 36 953 073 31 803 115 16,2 14 Банк "Точка" 32 514 061 31 126 372 4,5 15 Ситибанк 32 423 283 15 507 789 109,1 16 Банк УРАЛСИБ 31 141 356 25 012 729 24,5 17 МТС Банк 31 127 682 53 127 023 -41,4 18 Абсолют Банк 27 494 398 43 278 226 -36,5 19 Банк Синара 25 635 729 24 768 401 3,5 20 Вайлдберриз Банк, ООО 24 987 649 27 639 720 -9,6 21 Банк Русский Стандарт 24 803 381 24 626 800 0,7 22 МИнБанк 20 769 923 78 709 26288,2 23 ОТП Банк 19 281 406 32 330 752 -40,4 24 Инго Банк 18 949 299 24 580 435 -22,9 25 Банк "Солидарность" 17 425 169 39 521 43990,9 26 Ак Барс Банк 16 993 399 16 814 705 1,1 27 Банк ЗЕНИТ 15 891 944 18 856 757 -15,7 28 ЮниКредит Банк 15 137 830 49 043 191 -69,1 29 ББР Банк 15 099 246 25 878 627 -41,7 30 Цифра Банк 14 616 588 9 989 928 46,3 31 Агропромкредит 13 993 449 2 975 804 370,2 32 Райффайзенбанк 13 171 753 124 104 845 -89,4 33 АКБ "Металлинвестбанк" 12 394 981 12 641 426 -1,9 34 МСП Банк 11 991 570 28 674 818 -58,2 35 Экспобанк 10 928 769 4 243 520 157,5 36 "Локо-Банк" 10 293 750 12 222 753 -15,8 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 10 169 648 11 411 824 -10,9 38 ХКФ Банк 9 440 952 11 812 251 -20,1 39 Росэксимбанк 8 884 472 3 638 658 144,2 40 Банк ТРАСТ 8 826 536 9 505 162 -7,1 41 Примсоцбанк 8 636 820 25 646 223 -66,3 42 Ренессанс Кредит 8 221 733 14 233 310 -42,2 43 Татсоцбанк 8 042 952 860 516 834,7 44 АБ "Россия" 7 883 852 10 785 968 -26,9 45 Транскапиталбанк 7 659 705 8 689 713 -11,9 46 Свой Банк 7 659 190 4 817 919 59,0 47 УБРиР 6 950 768 14 315 850 -51,4 48 СМП Банк 6 481 866 996 085 550,7 49 БыстроБанк 6 120 531 6 605 852 -7,3 50 Банк "Приморье" 6 047 360 6 011 564 0,6

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Ноябрь 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.12.2025.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru