Рейтинг российских банков за ноябрь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года.
В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Альфа-Банк, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и ПСБ.
Сбербанк сохранил первое место с результатом 57 338 упоминаний (51 101 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ - 29 903 упоминания (35 312 в октябре), за ним следует Альфа-Банк - 12 481 упоминание (11 089 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка вырос на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 17%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 5%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 272,7 млн (+18%, 231,8 млн в октябре). На втором месте - Сбербанк с результатом 263 млн, показатель вырос на 1,5% в сравнении с предыдущим месяцем (259,3 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 6% - до 204,1 млн (192,6 месяцем ранее).
В ноябре состоялась встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Председатель правления сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе. В текущем году Сбербанк заплатил 787 млрд рублей дивидендов. Этот показатель стал рекордным. По итогам текущего года банк рассчитывает увеличить чистую прибыль примерно на 6% по сравнению с прошлым и, соответственно, повысить размер дивидендных выплат. "Это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения", - подчеркнул российский лидер, комментируя финансовые результаты банка.
Также в прошедшем месяце Владимир Путин принял участие в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Поприветствовать Президента вышел робот, главе государства также рассказали о нейросетевых продуктах банка, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. Кроме того, пресс-служба Кремля опубликовала кадры, как разработанный Сбером андроид станцевал перед Путиным под народную музыку.
В ходе конференции AI Journey Сбербанк презентовал банкомат нового поколения, который спроектирован специалистами банка и работает на программном обеспечении собственной разработки - помимо обычных функций, в него интегрирован ИИ-помощник и сервис оценки здоровья. "Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет - такой сервис есть только в Сбере. Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жесткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма", - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
ВТБ в ноябре опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 10 месяцев 2025 года. Чистая прибыль составила 407,2 млрд рублей, это на 0,6% выше показателей того же периода 2024 года. По итогам октября группа получила чистую прибыль в размере 26,4 млрд рублей, что на 11,1% ниже результатов этого же месяца в 2024 году.
"Результаты октября и 10 месяцев года закрепляют основные тенденции динамики финансовых показателей ВТБ текущего года - продолжение расширения чистой процентной маржи, сильный рост чистых комиссионных доходов, умеренная стоимость риска, отражающая стабильное качество кредитных портфелей и ребалансировку кредитного портфеля с упором на корпоративное кредитование. С учетом ожидаемого к концу года выделения заблокированных активов мы подтверждаем прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Совместно с книжным сервисом "Литрес" и рекомендательным сервисом LiveLib банк ВТБ провел исследование, чтобы узнать у пользователей, какие литературные образы животных им нравятся больше всего. По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты - кот учёный (24%) из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из "Сказок моей матушки Гусыни" Шарля Перро.
Другим заметным исследованием стал совместный проект ВТБ с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, в ходе которого проанализировали траты россиян в период ноябрьских праздников. Так, бронирования отелей выросли на 73%, а общая сумма трат выросла на треть. Эксперты объясняют такую динамику удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны. Лидером внутреннего туризма стала Москва - на столицу пришлось 18% от всех бронирований по стране. Доля бронирований в отелях Санкт-Петербурга составила 12,3%. Замыкает тройку Адлер (5,1%).
Альфа-Банк в ноябре объявил о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании "Европлан" у ее основного акционера - инвестиционного холдинга SFI. Предприятие было оценено в 65 млрд рублей, это крупнейшее приобретение в истории банка. "Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. "Европлан" - крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес, поэтому это уникальный актив", - отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Альфа-Банка о снятии денег без комиссии в любых банкоматах. По данным надзорной службы, в рекламе демонстрировались "привлекательные" условия. Банк рассказывал, что снятие без комиссии доступно в любых банкоматах. При этом дополнительные условия представлялись в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени.
Т-Банк и Альфа-Банк добавили pay-сервисы друг друга на свои платежные формы, теперь в онлайн-магазинах - клиентах Т-Бизнеса покупатели смогут совершать оплату с помощью сервиса Alfa Pay. В Альфа-Банке назвали работу над интеграцией Pay-сервисов в эквайринговую платформу Альфа-Банка основой для создания универсальной и удобной платежной среды. Интеграция решений крупных участников рынка увеличивает лояльность клиентов. Бизнес получает максимальную отдачу: растет конверсия в оплату и прибыль.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, ноябрь 2025
|Упоминания в СМИ, октябрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|57 338
|51 101
|12,2
|2
|ВТБ
|29 903
|35 312
|-15,3
|3
|Альфа-Банк
|12 481
|11 089
|12,6
|4
|Т-Банк
|8 262
|8 119
|1,8
|5
|Газпромбанк
|7 326
|7 645
|-4,2
|6
|Совкомбанк
|7 017
|6 545
|7,2
|7
|ПСБ
|6 539
|9 460
|-30,9
|8
|Россельхозбанк
|6 402
|10 154
|-37,0
|9
|Почта банк
|4 643
|4 032
|15,2
|10
|Московский Кредитный Банк
|3 095
|3 070
|0,8
|11
|ОТП Банк
|2 632
|3 453
|-23,8
|12
|Банк УРАЛСИБ
|2 488
|2 875
|-13,5
|13
|МТС Банк
|2 404
|3 981
|-39,6
|14
|Банк ДОМ.РФ
|2 274
|3 847
|-40,9
|15
|Банк Санкт-Петербург
|2 227
|2 722
|-18,2
|16
|Дальневосточный банк
|2 157
|2 605
|-17,2
|17
|Примсоцбанк
|1 757
|1 841
|-4,6
|18
|Озон Банк, ООО
|1 243
|808
|53,8
|19
|Банк Синара
|1 079
|1 555
|-30,6
|20
|Новикомбанк
|1 022
|710
|43,9
|21
|Банк ЗЕНИТ
|1 012
|573
|76,6
|22
|Абсолют Банк
|935
|1 081
|-13,5
|23
|ББР Банк
|929
|1 225
|-24,2
|24
|Инго Банк
|909
|994
|-8,6
|25
|Ренессанс Кредит
|901
|647
|39,3
|26
|Ак Барс Банк
|812
|688
|18,0
|27
|АКБ "Металлинвестбанк"
|573
|485
|18,1
|28
|КБ "Центр-инвест"
|544
|828
|-34,3
|29
|Райффайзенбанк
|542
|2 227
|-75,7
|30
|Банк Русский Стандарт
|532
|676
|-21,3
|31
|Севергазбанк
|528
|193
|173,6
|32
|Свой Банк
|524
|100
|424,0
|33
|СДМ-Банк
|516
|328
|57,3
|34
|МСП Банк
|502
|741
|-32,3
|35
|Банк "Точка"
|495
|596
|-16,9
|36
|Банк "Солидарность"
|463
|17
|2623,5
|37
|Ситибанк
|441
|187
|135,8
|38
|Банк Левобережный
|432
|388
|11,3
|39
|БКС Банк
|385
|71
|442,3
|40
|ХКФ Банк
|327
|289
|13,1
|41
|Банк "Акцепт"
|307
|199
|54,3
|42
|ВБРР
|297
|272
|9,2
|43
|Транскапиталбанк
|296
|169
|75,1
|44
|Алмазэргиэнбанк
|282
|392
|-28,1
|45
|Агропромкредит
|278
|102
|172,5
|46
|Банк "Хлынов"
|269
|114
|136,0
|47
|Вайлдберриз Банк, ООО
|269
|408
|-34,1
|48
|Банк "Приморье"
|247
|67
|268,7
|49
|УБРиР
|245
|544
|-55,0
|50
|Фора-Банк
|236
|346
|-31,8
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, ноябрь 2025
|Индекс заметности, октябрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|9 248 073
|8 156 763
|13,4
|2
|ВТБ
|3 724 158
|4 518 381
|-17,6
|3
|Альфа-Банк
|1 655 176
|1 579 339
|4,8
|4
|Совкомбанк
|1 076 633
|836 332
|28,7
|5
|ПСБ
|1 006 977
|1 286 098
|-21,7
|6
|Т-Банк
|980 467
|1 136 706
|-13,7
|7
|Россельхозбанк
|804 530
|1 445 959
|-44,4
|8
|Газпромбанк
|749 481
|743 387
|0,8
|9
|Банк УРАЛСИБ
|427 839
|599 832
|-28,7
|10
|Банк ДОМ.РФ
|365 446
|705 708
|-48,2
|11
|Почта банк
|334 072
|406 628
|-17,8
|12
|Банк Санкт-Петербург
|236 648
|304 486
|-22,3
|13
|Ситибанк
|213 444
|22 842
|834,4
|14
|МТС Банк
|207 449
|382 445
|-45,8
|15
|Банк Синара
|188 629
|220 821
|-14,6
|16
|ОТП Банк
|161 241
|259 174
|-37,8
|17
|Московский Кредитный Банк
|159 967
|179 474
|-10,9
|18
|Банк Русский Стандарт
|115 481
|125 789
|-8,2
|19
|Озон Банк, ООО
|105 978
|85 824
|23,5
|20
|Банк ЗЕНИТ
|102 901
|41 316
|149,1
|21
|КБ "Центр-инвест"
|84 881
|108 053
|-21,4
|22
|Новикомбанк
|78 859
|139 380
|-43,4
|23
|Банк "Точка"
|63 500
|106 188
|-40,2
|24
|Инго Банк
|59 768
|48 372
|23,6
|25
|ХКФ Банк
|57 285
|18 493
|209,8
|26
|Свой Банк
|56 801
|27 406
|107,3
|27
|Ак Барс Банк
|56 529
|90 717
|-37,7
|28
|УБРиР
|54 046
|88 371
|-38,8
|29
|Абсолют Банк
|53 051
|118 833
|-55,4
|30
|Росэксимбанк
|47 007
|69 209
|-32,1
|31
|МИнБанк
|45 854
|2 589
|1671,1
|32
|МСП Банк
|43 430
|92 075
|-52,8
|33
|Райффайзенбанк
|42 604
|273 962
|-84,4
|34
|ЮниКредит Банк
|41 387
|101 549
|-59,2
|35
|НБД-Банк
|35 974
|58 645
|-38,7
|36
|СДМ-Банк
|33 006
|24 134
|36,8
|37
|Примсоцбанк
|32 054
|59 071
|-45,7
|38
|Дальневосточный банк
|28 831
|32 818
|-12,1
|39
|Банк "Кубань Кредит"
|26 386
|37 788
|-30,2
|40
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|24 849
|26 604
|-6,6
|41
|Агропромкредит
|23 870
|3 489
|584,2
|42
|ББР Банк
|23 658
|53 187
|-55,5
|43
|Вайлдберриз Банк, ООО
|23 065
|78 846
|-70,7
|44
|Драйв Клик Банк
|23 027
|75 695
|-69,6
|45
|Банк "Солидарность"
|22 251
|315
|6963,8
|46
|Банк ТРАСТ
|20 944
|48 330
|-56,7
|47
|БКС Банк
|20 658
|10 204
|102,5
|48
|"Сургутнефтегазбанк"
|19 999
|3 971
|403,6
|49
|Транскапиталбанк
|18 143
|63 217
|-71,3
|50
|Банк Левобережный
|17 715
|4 999
|254,4
Охват аудитории
Главные темы публикаций:
|N
|Название
|Охват аудитории, ноябрь 2025
|Охват аудитории, октябрь 2025
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|272 774 657
|231 888 491
|17,6
|2
|Сбербанк
|263 010 293
|259 361 180
|1,4
|3
|Альфа-Банк
|204 196 757
|192 698 438
|6,0
|4
|Т-Банк
|164 645 501
|156 368 844
|5,3
|5
|Газпромбанк
|90 723 308
|81 595 862
|11,2
|6
|ПСБ
|90 150 840
|97 522 821
|-7,6
|7
|Совкомбанк
|89 442 730
|89 817 021
|-0,4
|8
|Банк ДОМ.РФ
|72 690 485
|56 713 963
|28,2
|9
|Почта банк
|72 100 144
|112 784 049
|-36,1
|10
|Россельхозбанк
|56 272 297
|99 381 843
|-43,4
|11
|Московский Кредитный Банк
|51 708 113
|54 094 764
|-4,4
|12
|Озон Банк, ООО
|47 536 713
|31 611 140
|50,4
|13
|Банк Санкт-Петербург
|36 953 073
|31 803 115
|16,2
|14
|Банк "Точка"
|32 514 061
|31 126 372
|4,5
|15
|Ситибанк
|32 423 283
|15 507 789
|109,1
|16
|Банк УРАЛСИБ
|31 141 356
|25 012 729
|24,5
|17
|МТС Банк
|31 127 682
|53 127 023
|-41,4
|18
|Абсолют Банк
|27 494 398
|43 278 226
|-36,5
|19
|Банк Синара
|25 635 729
|24 768 401
|3,5
|20
|Вайлдберриз Банк, ООО
|24 987 649
|27 639 720
|-9,6
|21
|Банк Русский Стандарт
|24 803 381
|24 626 800
|0,7
|22
|МИнБанк
|20 769 923
|78 709
|26288,2
|23
|ОТП Банк
|19 281 406
|32 330 752
|-40,4
|24
|Инго Банк
|18 949 299
|24 580 435
|-22,9
|25
|Банк "Солидарность"
|17 425 169
|39 521
|43990,9
|26
|Ак Барс Банк
|16 993 399
|16 814 705
|1,1
|27
|Банк ЗЕНИТ
|15 891 944
|18 856 757
|-15,7
|28
|ЮниКредит Банк
|15 137 830
|49 043 191
|-69,1
|29
|ББР Банк
|15 099 246
|25 878 627
|-41,7
|30
|Цифра Банк
|14 616 588
|9 989 928
|46,3
|31
|Агропромкредит
|13 993 449
|2 975 804
|370,2
|32
|Райффайзенбанк
|13 171 753
|124 104 845
|-89,4
|33
|АКБ "Металлинвестбанк"
|12 394 981
|12 641 426
|-1,9
|34
|МСП Банк
|11 991 570
|28 674 818
|-58,2
|35
|Экспобанк
|10 928 769
|4 243 520
|157,5
|36
|"Локо-Банк"
|10 293 750
|12 222 753
|-15,8
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|10 169 648
|11 411 824
|-10,9
|38
|ХКФ Банк
|9 440 952
|11 812 251
|-20,1
|39
|Росэксимбанк
|8 884 472
|3 638 658
|144,2
|40
|Банк ТРАСТ
|8 826 536
|9 505 162
|-7,1
|41
|Примсоцбанк
|8 636 820
|25 646 223
|-66,3
|42
|Ренессанс Кредит
|8 221 733
|14 233 310
|-42,2
|43
|Татсоцбанк
|8 042 952
|860 516
|834,7
|44
|АБ "Россия"
|7 883 852
|10 785 968
|-26,9
|45
|Транскапиталбанк
|7 659 705
|8 689 713
|-11,9
|46
|Свой Банк
|7 659 190
|4 817 919
|59,0
|47
|УБРиР
|6 950 768
|14 315 850
|-51,4
|48
|СМП Банк
|6 481 866
|996 085
|550,7
|49
|БыстроБанк
|6 120 531
|6 605 852
|-7,3
|50
|Банк "Приморье"
|6 047 360
|6 011 564
|0,6
СКАН
- 1. Крупнейшие российские банки выступили против скидок на маркетплейсах в привязке к способу оплаты
- 2. Банк России намерен включить крупные переводы самому себе через систему быстрых переводов (СБП) в список мошеннических
- 3. Банк России опубликовал "Обзор финансовой стабильности" за II и III кварталы 2025 года
- 4. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост жалоб на необоснованную блокировку счетов
- 5. Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом
- 6. Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% в обе стороны
- 7. Банк России указал на некорректность изменения цены на маркетплейсах из-за способа оплаты
- 8. В Госдуме обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей
- 9. В Госдуме предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей
- 10. В Госдуме предложили распространить действие "Семейной ипотеки" на вторичный рынок жилья
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Ноябрь 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.12.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.