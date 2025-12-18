.
18 декабря 2025 года 08:29
За счет господдержки бизнес сможет привлечь 800 млрд руб.
Донат Сорокин/ТАСС
18 декабря. FINMARKET.RU - Начиная с 2025 года меры помощи малому и среднему предпринимательству реализуются в рамках обновленного федерального проекта, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Его ключевая задача вытекает из президентского указа: к 2030 году обеспечить, чтобы реальные доходы работников МСП росли на 20% быстрее, чем экономика в целом. Именно под эту цель были выстроены инструменты поддержки и вся архитектура проекта. Особое внимание уделяется приоритетным сферам, в частности, обрабатывающей промышленности, небольшим технологическим компаниям, туристическому бизнесу, а также научно-техническим направлениям. Опираясь на потребности предпринимательского сообщества и государственные приоритеты, сформированы основные векторы развития сектора МСП, заметили в министерстве. "Для большего охвата с 2026 года мы расширяем совместную программу кредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. Так, до 25 млн рублей (в два раза) будет снижен минимальный размер кредита. Кроме того, льготные средства можно будет брать и на оборотные, и на инвестиционные цели. Объем льготного кредитования будет увеличен вдвое - до 200 млрд рублей", - напомнили в ведомстве. Начиная с 2025 года финансовые продукты Корпорации МСП переориентированы на поддержку отраслей экономики предложения, заявил "Известиям" Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП. В рамках этой стратегии запущены 12 специализированных программ, рассчитанных на конкретные сферы, благодаря которым малые и средние компании получают возможность привлекать льготные ресурсы для устойчивого развития и расширения бизнеса. В целом ожидается, что до 2030 года предприниматели смогут воспользоваться финансированием на сумму порядка 800 млрд рублей.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: Россия, бизнес, господдержка
