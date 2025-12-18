Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3253 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2795 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 40160 сделок. Объем торгов составил 51131,76 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,314 руб. за юань.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,37 коп. и составил 11,3253 руб.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,50 коп. и составил 11,331 руб. Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,421 руб. Было заключено 65816 сделок. Объем торгов составил 124691,77 млн руб.

Российский рынок акций завершил торги незначительной разнонаправленной динамикой фондовых индексов в ожидании пятничных событий (заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ Владимира Путина) и дальнейших переговоров по украинскому урегулированию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной большой сделке с США и снятии санкций. "С американцами ведем очень трудный диалог... Уже просят, давайте будем планировать дальнейшие встречи, дальнейшие разговоры. Все идет, как они сказали, к большой сделке.

Минцифры РФ расширило перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства. В список таких ресурсов на этом этапе вошли следующие сайты:

Минфин РФ подготовил законопроект, повышающий до 2 млн рублей лимит страхового возмещения по длинным рублевым вкладам, а также увеличивающий до 30 млн рублей размер страховки по счетам эскроу. Проект изменений в закон "О страховании вкладов в банках РФ" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Цены на нефть повышаются вечером в четверг, трейдеры оценивают вероятность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора, а также последствия эскалации напряженности в отношениях между США и Венесуэлой. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск выросла.

Белорусская сторона договорилась с руководством России о покупке российских самолетов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в контексте снятия санкций США с белорусской авиакомпании "Белавиа". "Уважаемые господа американцы, не снимайте. У нас, если раньше были проблемы с самолетами, мы договорились с руководством России о покупке российских самолетов."

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил снизить взносы в фонды персональной ответственности в ассоциации "Турпомощь" для туроператоров по выездному туризму, соответствующее письмо направлено в Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба объединения. "РСТ просит рассмотреть возможность снижения размера взносов в фонды персональной ответственности туроператоров."

Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:54 мск повысился на 0,58% и составил 48163,71 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,94% - до 6784,84 пункта. Nasdaq Composite вырос на 1,24%.

Национальный банк Белоруссии должен поменять стратегию управления золотовалютными резервами страны, а доходы, полученные от управления резервами, направлять на финансирование модернизации производства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Австралия в текущем 2025/26 финансовом году, который завершится 30 июня, планирует получить от экспорта сырья 383 млрд австралийских долларов ($252,5 млрд), что на 4% выше предыдущего прогноза, сделанного в сентябре, сообщило министерство промышленности. Улучшение прогноза связано с ростом цен на железную руду и уголь.

Правительство РФ перераспределит и дополнительно направит средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. "(...) Реализуется федеральный проект модернизации коммунальной инфраструктуры."

ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11172,33 (-2,69) руб./грамм; на серебро - 169,68 (+6,92) руб./грамм; на платину - 4904,19 (+185,26) руб./грамм; на палладий - 4227,48 (+136,54) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 80,0301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,06 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 94,2524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,46 коп.

