Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5256,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3559,34 млрд руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 5256,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5028,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4796,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 декабря составили 3559,34 млрд руб. против 3549,25933 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

