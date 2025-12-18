Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5256,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3559,34 млрд руб.

.
.
.
.
.
.
18 декабря 2025 года 09:13
18 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 5256,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5028,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4796,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 декабря составили 3559,34 млрд руб. против 3549,25933 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
.
.