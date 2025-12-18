.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря....
 
За счет господдержки бизнес сможет привлечь 800 млрд руб.
Начиная с 2025 года меры помощи малому и среднему предпринимательству реализуются в рамках обновленного федерального проекта, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Его ключевая задача вытекает из президентского указа: к 2030 году...
 
18 декабря 2025 года 09:13

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5256,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3559,34 млрд руб.

 0
18 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 5256,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5028,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4796,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 декабря составили 3559,34 млрд руб. против 3549,25933 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
