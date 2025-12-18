.

Около 10% от общероссийского объема вторичных сделок с недвижимостью по итогам января-ноября приходится на Москву, сообщили в столичном управлении Росреестра. "Всего в январе-ноябре 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 123 610 переходов прав на...

Власти Кубы объявили о введении в стране с сегодняшнего дня нового счисления курса иностранной валюты (в основном речь идет о долларе США и евро), в основе которого лежит конкурентная цена, определяемая уровнем спроса и предложения. Выступая в эфире кубинского...

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,56 пункта (0,057%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,29 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего...

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3559,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Городской супермаркет" (основная операционная компания и балансодержатель имущества сети магазинов "Азбука вкуса") до A+(RU) с A(RU), установило "стабильный" прогноз и сняло статус "под... читать дальше

8 декабря. FINMARKET.RU -Китайский юань незначительно укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4115 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,42/87,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 299 коп., Cредний курс продажи...

Основная сессия на "Московской бирже" началась повышением фондовых индексов в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и прямой линии президента РФ Владимира Путина и ожиданий дальнейших переговоров по украинскому урегулированию; факторами поддержки выступают...

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил заинтересованным организациям подготовить предложения по регулированию технологии искусственного интеллекта (ИИ) в России, Минцифры проанализирует их и до 13 марта представит в правительство. Как сообщили журналистам в аппарате...

Доллар США стабилен к евро, незначительно растет к фунту и иене. Внимание рынка в четверг направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которых будут подведены в 15:00 мск и 16:15 мск соответственно. Рынок ожидает, что ЕЦБ...

В 1-м квартале 2026 финансового года американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал почти трехкратный рост чистой прибыли, а также увеличил выручку более чем в 1,5 раза на фоне скачка цен на продукцию компании. Чипы памяти взлетели в цене в этом...

Банк Англии снизит сегодня ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75%, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Эти ожидания обусловлены, в частности, слабостью экономического роста и повышением уровня безработицы в стране. Британский ВВП...

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 5256,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,3 млрд руб. На...

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается сегодня, реагируя на падение американского фондового рынка по итогам торгов накануне. Исключением выступает индекс Шанхайской фондовой биржи. Давление на котировки оказывают опасения "пузыря" в...

Власти Маршалловых островов ввели в действие программу выплаты безусловного базового дохода (БДД), пишет The Guardian. В ее рамках каждый гражданин, проживающий на Маршалловых островах, будет ежеквартально получать около $200. Первые выплаты состоялись в конце ноября, и...

Экономика Франции будет демонстрировать умеренный рост в первом полугодии 2026 года благодаря устойчивости потребительских расходов, прогнозирует Национальное статистическое управление Insee. Сдерживающим фактором для экономики страны в начале следующего года, как...

