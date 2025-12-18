18 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
18 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|март 2025
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|март 2025
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|март 2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
18 декабря 2025 года 10:37
Около 10% от общероссийского объема вторичных сделок с недвижимостью по итогам января-ноября приходится на Москву, сообщили в столичном управлении Росреестра.
"Всего в январе-ноябре 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 123 610 переходов прав на... читать дальше
18 декабря 2025 года 10:30
Власти Кубы объявили о введении в стране с сегодняшнего дня нового счисления курса иностранной валюты (в основном речь идет о долларе США и евро), в основе которого лежит конкурентная цена, определяемая уровнем спроса и предложения.
Выступая в эфире кубинского... читать дальше
18 декабря 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,56 пункта (0,057%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,29 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
18 декабря 2025 года 10:23
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3559,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
18 декабря 2025 года 10:16
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Городской супермаркет" (основная операционная компания и балансодержатель имущества сети магазинов "Азбука вкуса") до A+(RU) с A(RU), установило "стабильный" прогноз и сняло статус "под... читать дальше
18 декабря 2025 года 10:08
8 декабря. FINMARKET.RU -Китайский юань незначительно укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4115 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...
18 декабря 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,42/87,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 299 коп., Cредний курс продажи...
18 декабря 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась повышением фондовых индексов
в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и прямой линии президента РФ Владимира Путина и ожиданий дальнейших переговоров по украинскому урегулированию; факторами поддержки выступают... читать дальше
18 декабря 2025 года 09:48
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил заинтересованным организациям подготовить предложения по регулированию технологии искусственного интеллекта (ИИ) в России, Минцифры проанализирует их и до 13 марта представит в правительство.
Как сообщили журналистам в аппарате... читать дальше
18 декабря 2025 года 09:29
Доллар США стабилен к евро, незначительно растет к фунту и иене.
Внимание рынка в четверг направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которых будут подведены в 15:00 мск и 16:15 мск соответственно.
Рынок ожидает, что ЕЦБ... читать дальше
18 декабря 2025 года 09:22
В 1-м квартале 2026 финансового года американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал почти трехкратный рост чистой прибыли, а также увеличил выручку более чем в 1,5 раза на фоне скачка цен на продукцию компании.
Чипы памяти взлетели в цене в этом... читать дальше
18 декабря 2025 года 09:14
Банк Англии снизит сегодня ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75%, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Эти ожидания обусловлены, в частности, слабостью экономического роста и повышением уровня безработицы в стране.
Британский ВВП... читать дальше
18 декабря 2025 года 09:13
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 5256,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,3 млрд руб.
На... читать дальше
18 декабря 2025 года 09:06
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается сегодня, реагируя на падение американского фондового рынка по итогам торгов накануне. Исключением выступает индекс Шанхайской фондовой биржи.
Давление на котировки оказывают опасения "пузыря" в... читать дальше
18 декабря 2025 года 08:59
Власти Маршалловых островов ввели в действие программу выплаты безусловного базового дохода (БДД), пишет The Guardian.
В ее рамках каждый гражданин, проживающий на Маршалловых островах, будет ежеквартально получать около $200. Первые выплаты состоялись в конце ноября, и... читать дальше
18 декабря 2025 года 08:52
Экономика Франции будет демонстрировать умеренный рост в первом полугодии 2026 года благодаря устойчивости потребительских расходов, прогнозирует Национальное статистическое управление Insee.
Сдерживающим фактором для экономики страны в начале следующего года, как... читать дальше
