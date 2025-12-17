Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 декабря

17 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 18 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11175,02 (+153,47) руб./грамм; на серебро - 162,76 (-0,35) руб./грамм; на платину - 4718,93 (+186,04) руб./грамм; на палладий - 4090,94 (+112,22) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52879,013 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 136,521 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,67 коп. и составил 11,3661 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2625 руб., максимальный - 11,446 руб. Было заключено 96326 сделок. Объем торгов составил 150474,26...

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 4-м квартале 2025 года снизился на 2 процентных пункта, до минус 11% после минус 9% в 3-м квартале, минус 8% во 2-м квартале, минус 11% в 1-м квартале, минус 9% в 4-м квартале 2024... читать дальше

Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2025 года вернулись к снижению, сократившись на 0,9% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля),... читать дальше

Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 декабря понизились относительно предыдущей недели на 0,09% после уменьшения на 0,18% со 2 по 8 декабря, на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября и на 0,22% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

Рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены к 15 декабря выросли на... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги снижением на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США. Фактором поддержки выступала отскочившая вверх нефть. Индекс МосБиржи... читать дальше

Банк России продлил до конца 2026 года право некредитных финансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора. До конца 2026 года некредитные финорганизации смогут, в частности, не... читать дальше

Минфин США продлил действие исключений из-под санкций для проекта "Сахалин-2" до 18 июня 2026 года, говорится в документах ведомства. В частности, до этого срока продлена возможность доставки нефти с проекта в адрес Японии. Также разрешены сделки с участием Газпромбанка...

Порядка 14 млн российских туристов отдохнут за рубежом по итогам 2025 года, это на 14% больше, чем годом ранее, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Нас и наших туристов порадовала динамика роста выездного туризма в этом году. Она... читать дальше

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,27 млн баррелей - до 424,4 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Тем... читать дальше

Американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками. Соответствующую генлицензию опубликовало в среду OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в... читать дальше

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Молдавии в этом году на уровне 2,7%, в следующем году - замедления темпа роста до 2,3%, сообщила глава миссии фонда Алина Янку на пресс-конференции после завершения обзорных консультаций с властями страны в рамках статьи IV... читать дальше

Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают корпоративные новости в ожидании отложенного из-за шатдауна отчета о динамике потребительских цен в стране. После публикации во вторник неоднозначных данных о рынке труда и... читать дальше

Банк Таиланда уменьшил ставку однодневного РЕПО (ключевую процентную ставку) на 25 базисных пунктов - до 1,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ. В результате она опустилась до минимума с декабря 2022 года. Это совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,17 коп. и составил 11,359 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2595 руб., максимальный - 11,442 руб. Было заключено 26168 сделок. Объем торгов составил 47634,82...

