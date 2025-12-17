Льготную программу инвесткредитования МСБ перезапустят в 2026 г.

17 декабря. FINMARKET.RU - Власти планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей со следующего года. Это следует из презентации Стратегии Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, представленной на заседании совета директоров 16 декабря, пишут "Ведомости".

Речь идет о программе инвестиционного кредитования, которую реализует Банк России совместно с Минэкономразвития и КМСП. По ней планируется удвоить лимит в 2 раза до 200 млрд рублей, пояснил газете представитель КМСП. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели, уточнил он. Кроме того, в 2 раза до 25 млн планируется снизить минимальный размер кредита. Перезапуск программы льготного кредитования станет существенным шагом для поддержки МСП, уверена вице-президент ТПП Елена Дыбова. Особенно эта мера будет важна для проектов с долгим инвестиционным циклом - например, по созданию или наращиванию производственных мощностей.

Сейчас доступ к специальным программам льготного кредитования есть лишь у отдельных приоритетных отраслей. Но основным вопросом остается стоимость таких кредитов - сейчас обсуждается "плавающая" ставка, привязанная к будущим решениям Центробанка по "ключу". При этом у каждой отрасли сейчас свой приемлемый уровень ставки в зависимости от того, сколько конкретный бизнес может позволить себе заплатить.