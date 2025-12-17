Рост ВВП-2025 не дотянется до прогноза Минэкономразвития в 1%

17 декабря. FINMARKET.RU - Последние макроэкономические данные и оценки аналитиков указывают на то, чтоМинэкономразвития о ростев 2025 году на 1%, вероятнее всего, реализован не будет и итоговый показатель будет ниже, пишет "Коммерсантъ".

Слабая динамика выпуска продукции, замедление потребления и ослабление вклада ключевых отраслей в экономическую динамику свидетельствуют о возможном переходе экономики РФ к стагнации. Финансовые и бюджетные условия усиливают инерционный характер происходящего, считают в Институте народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, на который ссылается "Ъ". Сочетание жесткой денежно-кредитной политики и перехода к более сдержанной бюджетной политике приводит к ослаблению внутренних источников роста, фиксируют эксперты.

Снижение нефтегазовых доходов, крепкий рубль и замедление импорта ухудшают динамику бюджетных поступлений, что ограничивает возможности дальнейшего фискального стимулирования без роста дефицита. В ИНП РАН ожидают рост экономики на уровне 0,7% при официально ожидаемом 1% - указывая, что пересмотр связан со стагнацией выпуска в январе-сентябре и с ослаблением практически всех компонентов внутреннего спроса.

Аналитики Райффайзенбанка, в свою очередь, исходя из сценария мягкой посадки экономики, оценивают рост ВВП по итогам года в 0,9%.