17 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
17 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|февраль 2025
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|январь 2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
17 декабря 2025 года 08:52
Расходы стран Европейского союза на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2024 году выросли на 3,6% и составили 403,1 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).
За последнее десятилетие, с 2014 года, показатель увеличился... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:44
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") в 2026 году планирует реализовать возможность офлайн-оплаты товаров по QR-коду, который будет формироваться на телефоне клиента, заявил лидер направления развития Системы быстрых платежей Никита... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:36
Европейская комиссия предлагает пересмотреть решение о введении фактического запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года и предоставить автопроизводителям более гибкие условия для перехода на экологически чистый транспорт, сообщает... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:31
Цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне.Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 112,8 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:28
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.
Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 302,3 пункта (на 0,62%) и составил 48114,26 пункта.
Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:20
Правительство РФ разработает единый порядок аренды государственных и муниципальных объектов недвижимости для размещения оборудования связи в рамках принятого во вторник закона, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ранее во вторник Госдума... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:12
Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные, корпоративные и геополитические новости.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,47% - до 579,8... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:02
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует небольшой рост на фоне отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику, в том числе относительно согласования плана урегулирования конфликта вокруг Украины.
К 07:01... читать дальше
17 декабря 2025 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 79,4302 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,93 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 93,8054 руб. По сравнению...
16 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53015,534 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 493,949 млрд руб., или на...
16 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,81 коп. и составил 11,2595 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2325 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 78636 сделок. Объем торгов составил 85936,08...
16 декабря 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом.
Торги утренней сессии на МоБирже рынок акций РФ начал умеренным ростом на новостях об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского... читать дальше
