INTERFAX.RU
16 декабря 2025 года 17:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 декабря
16 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11021,55 (-82,12) руб./грамм; на серебро - 163,11 (-1,67) руб./грамм; на платину - 4532,89 (+1,46) руб./грамм; на палладий - 3978,72 (+55,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
