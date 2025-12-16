.
16 декабря 2025 года 08:57
Мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья хотят продлить
Лев Федосеев/ТАСС
16 декабря. FINMARKET.RU - Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со стороны дольщиков — более 50% в России сейчас сдаются с задержкой. В свою очередь, отраслевые чиновники аргументируют ее необходимостью поддержать стройиндустрию, переживающую снижение продаж, пишет "Коммерсант". В документах к правкомиссии говорится, что разработанный Минстроем проект поправок к законопроекту вызвал разногласия с Минфином и Минэкономики, но они были урегулированы вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Однако предлагаемое продление моратория может вызвать правовые и этические вопросы с точки зрения защиты прав дольщиков, предупреждает адвокат юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле. По его мнению, систематическое продлениt эмбарго по чувствительному для покупателей жилья вопросу может подорвать доверие к рынку первичного жилья.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: Россия, строительство, мораторий
