Мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья хотят продлить

16 декабря. FINMARKET.RU - Минстрой предлагает продлить еще на годна взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со стороны дольщиков — более 50% в России сейчас сдаются с задержкой. В свою очередь, отраслевые чиновники аргументируют ее необходимостью поддержать стройиндустрию, переживающую снижение продаж, пишет "Коммерсант"

В документах к правкомиссии говорится, что разработанный Минстроем проект поправок к законопроекту вызвал разногласия с Минфином и Минэкономики, но они были урегулированы вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Однако предлагаемое продление моратория может вызвать правовые и этические вопросы с точки зрения защиты прав дольщиков, предупреждает адвокат юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле. По его мнению, систематическое продлениt эмбарго по чувствительному для покупателей жилья вопросу может подорвать доверие к рынку первичного жилья.