ФАС усмотрела риски роста цен в новых правилах торговли

16 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителяТимофея Нижегородцева. В документе, который есть у "Известий" , служба раскритиковала большую часть ключевых изменений и их обоснования.

В частности, ФАС заступилась за закон о торговле, назвав его нормы актуальными даже с учетом цифровизации и развития маркетплейсов. Впрочем, именно из-за изменений на рынке Минпромторг разработал новые правила.

В своем отзыве в Минпромторг ФАС подчеркнула, что нормы действующего закона в первую очередь регулируют торговлю продуктами питания и способствуют урегулированию споров между сетями и поставщиками. По данным службы, это особенно актуально, поскольку доля онлайн-продаж продуктов пока невелика — всего 4–6% от общего объема реализуемой продукции.

"Таким образом, основная доля реализации таких товаров приходится на торговые сети, что указывает на сохранение их рыночной власти над поставщиками, - отмечает ФАС, добавляя, что жалобы от поставщиков продолжают поступать.

"Вопреки утверждению, содержащемуся в плане, закон о торговле является актуальным, а его ключевые положения позволяют ограничивать немонетарные издержки поставщиков, транслируемые в цены продовольственных товаров, — подчеркивает ФАС. — Позицию о том, что отмена его ключевых требований недопустима, разделяют все союзы поставщиков продовольствия".

Это мнение разделяют в Руспродсоюзе — там отмечают, что новые нормы фактически нивелируют закон о торговле.