ЦБ РФ установил курс евро с 17 декабря в размере 93,8054 руб.

Расходы стран Европейского союза на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2024 году выросли на 3,6% и составили 403,1 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat). За последнее десятилетие, с 2014 года, показатель увеличился... За последнее десятилетие, с 2014 года, показатель увеличился... читать дальше

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") в 2026 году планирует реализовать возможность офлайн-оплаты товаров по QR-коду, который будет формироваться на телефоне клиента, заявил лидер направления развития Системы быстрых платежей Никита... читать дальше

Европейская комиссия предлагает пересмотреть решение о введении фактического запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года и предоставить автопроизводителям более гибкие условия для перехода на экологически чистый транспорт, сообщает... читать дальше

Цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне.Цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка... читать дальше

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

Сегодня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 112,8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 302,3 пункта (на 0,62%) и составил 48114,26 пункта. Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 302,3 пункта (на 0,62%) и составил 48114,26 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на... Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на... читать дальше

Правительство РФ разработает единый порядок аренды государственных и муниципальных объектов недвижимости для размещения оборудования связи в рамках принятого во вторник закона, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ранее во вторник Госдума... Ранее во вторник Госдума... читать дальше

Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные, корпоративные и геополитические новости. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,47% - до 579,8... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,47% - до 579,8... читать дальше

Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует небольшой рост на фоне отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику, в том числе относительно согласования плана урегулирования конфликта вокруг Украины. К 07:01... К 07:01... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 79,4302 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,93 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 93,8054 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 93,8054 руб. По сравнению...

7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1108 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53015,534 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 493,949 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,81 коп. и составил 11,2595 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2325 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 78636 сделок. Объем торгов составил 85936,08... Минимальный курс юаня составил 11,2325 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 78636 сделок. Объем торгов составил 85936,08...

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом. Торги утренней сессии на МоБирже рынок акций РФ начал умеренным ростом на новостях об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского... Торги утренней сессии на МоБирже рынок акций РФ начал умеренным ростом на новостях об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского... читать дальше

