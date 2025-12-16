16 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
16 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|февраль 2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|март 2025
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|февраль 2025
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|февраль 2025
|17:15
|Промышленное производство в США
|февраль 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 декабря 2025 года 15:37
Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Узбекистану кредита на $100 млн и гранта в размере $5 млн на расширение доступа к финансированию малых предприятий.
"Эти средства будут направлены на реализацию проекта "Доступ к финансированию... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:30
В среду, 17 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:30
В среду, 17 декабря, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 94,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:29
Правительство Австралии понизило оценку дефицита бюджета в текущем финансовом году, который завершится в июне 2026 года, до 36,8 млрд долларов ($24,4 млрд) по сравнению с 42,1 млрд долларов, которые предполагались полгода назад, сообщает Reuters.
"Обновление бюджета за... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:21
Страховые требования в связи со стихийными бедствиями в 2025 году превысят $100 млрд шестой год подряд, несмотря на отсутствие крупных ураганов в США.
Согласно предварительным оценкам Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:13
В 2026 году средняя цена смартфона может повыситься на 6,9% на фоне роста себестоимости из-за подорожания чипов памяти и других компонентов, полагают в аналитической компании Counterpoint Research.
Рост цен негативно отразится на объемах мировых поставок смартфонов,... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 15:05
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует запустить с Казначейством РФ возможность проводить выплаты гражданам из бюджета через Систему быстрых платежей (СБП), что позволит их ускорить, заявил заместитель гендиректора НСПК Павел Потанин.
"Нами была проведена... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:57
Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 февраля 2026 г. существенно смягчает прописанные сейчас в законе о защите прав потребителей санкции для розничных продавцов, поставщиков, производителей в спорах с покупателями.
Поправки (№1057182-8) были внесены... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:49
Столичный автозавод "Москвич" начал крупноузловую сборку двух моделей новой продуктовой линейки "М", которые дополнят существующую продуктовую линейку предприятия - Москвич М70 и Москвич М90, передал корреспондент "Интерфакса" с презентации моделей на дилерской конференции... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,77 пункта (0,756%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2769,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2773,25 (+0,88%) пункта,... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:41
Падение цен на нефть усилилось днем во вторник, Brent торгуется ниже $60 за баррель - на минимуме с мая 2025 года.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 мск составила $59,62 за баррель, что на $0,94 (1,55%)... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:38
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий органам Федеральной службы безопасности с 1 апреля 2026 г. получить бесплатный доступ к копиям баз данных организаций, находящихся на территории РФ, если информация нужна для выполнения задач ведомства.
Поправка была... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 14:06
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы заметно снизились вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.
Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%.
Давление на китайские рынки продолжали оказывать опубликованные в... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 13:58
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который с 1 апреля 2026 года снижает до 100% со 130% максимальный размер переплаты по краткосрочным (до года) потребительским займам микрофинансовых организаций (МФО), включая штрафы, пенни и другие... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 13:50
В Китае в январе-ноябре услугами железнодорожного транспорта воспользовались 4,28 млрд пассажиров, что на 6,6% превысило их число за аналогичный период прошлого года, сообщила China State Railway Group. Это рекордный показатель для данного периода, отмечает агентство... читать дальше
.
16 декабря 2025 года 13:42
Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН.
Согласно закону, не подлежат исполнению... читать дальше
.