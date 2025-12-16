.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья хотят продлить
Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со...
 
ФАС усмотрела риски роста цен в новых правилах торговли
Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителя ФАС Тимофея...
 
16 декабря 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
16 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Изменение потребительских цен во Франции февраль 2025
10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции март 2025
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew март 2025
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США февраль 2025
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США февраль 2025
17:15 Промышленное производство в США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
16 декабря 2025 года 15:37
ВБ выделил Узбекистану на развитие малого бизнеса $100 млн
Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Узбекистану кредита на $100 млн и гранта в размере $5 млн на расширение доступа к финансированию малых предприятий.

16 декабря 2025 года 15:30
В среду, 17 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.
В среду, 17 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

16 декабря 2025 года 15:30
В среду, 17 декабря, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 94,96 млрд руб.
В среду, 17 декабря, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 94,96 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

16 декабря 2025 года 15:29
Правительство Австралии снизило оценку дефицита бюджета в текущем фингоду
Правительство Австралии понизило оценку дефицита бюджета в текущем финансовом году, который завершится в июне 2026 года, до 36,8 млрд долларов ($24,4 млрд) по сравнению с 42,1 млрд долларов, которые предполагались полгода назад, сообщает Reuters.

16 декабря 2025 года 15:21
Страховые требования в связи со стихийными бедствиями превысят $100 млрд 6-й год подряд - Swiss Re
Страховые требования в связи со стихийными бедствиями в 2025 году превысят $100 млрд шестой год подряд, несмотря на отсутствие крупных ураганов в США.

16 декабря 2025 года 15:13
Смартфоны в следующем году подорожают в среднем на 6,9%
В 2026 году средняя цена смартфона может повыситься на 6,9% на фоне роста себестоимости из-за подорожания чипов памяти и других компонентов, полагают в аналитической компании Counterpoint Research.

16 декабря 2025 года 15:05
НСПК и Казначейство РФ планируют разработку сервиса проведения выплат гражданам из бюджета через СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует запустить с Казначейством РФ возможность проводить выплаты гражданам из бюджета через Систему быстрых платежей (СБП), что позволит их ускорить, заявил заместитель гендиректора НСПК Павел Потанин.

16 декабря 2025 года 14:57
Госдума приняла закон о смягчении с 1 февраля 2026 г. санкций для ритейла за нарушение прав потребителей
Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 февраля 2026 г. существенно смягчает прописанные сейчас в законе о защите прав потребителей санкции для розничных продавцов, поставщиков, производителей в спорах с покупателями.

16 декабря 2025 года 14:49
"Москвич" начал сборку двух новых моделей кроссоверов линейки "М"
16 декабря 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 16 декабря растет
16 декабря 2025 года 14:41
Падение цен на нефть усилилось
Падение цен на нефть усилилось днем во вторник, Brent торгуется ниже $60 за баррель - на минимуме с мая 2025 года.

16 декабря 2025 года 14:38
Закон о доступе ФСБ к копиям баз данных организаций РФ принят в третьем чтении
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий органам Федеральной службы безопасности с 1 апреля 2026 г. получить бесплатный доступ к копиям баз данных организаций, находящихся на территории РФ, если информация нужна для выполнения задач ведомства.

16 декабря 2025 года 14:06
Азиатские фондовые индикаторы заметно снизились по итогам торгов
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы заметно снизились вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%.

16 декабря 2025 года 13:58
Госдума приняла закон об ограничении максимальной переплаты по займам МФО до 100%
16 декабря 2025 года 13:50
В КНР рост ж/д перевозок пассажиров составил за 11 месяцев 6,6%
16 декабря 2025 года 13:42
Принят закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов
Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН.

