ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 декабря в размере 79,3398 руб., евро - 92,9384 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 92,9384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,56 руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 79,3398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 руб.

.

В Москве обещают не медлить с ответом на шаги со стороны ЕС относительно заморозки российских активов. "Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами - будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий... читать дальше

.

С 2011 года по программе "Спорт Москвы" в столице построили и реконструировали спортивные объекты общей площадью 675,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы. "С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице... "С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице... читать дальше

.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность своей страны к дальнейшему всестороннему сотрудничеству с Российской Федерацией, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан". Глава Туркменистана заявил об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в... читать дальше

.

Правительство РФ распорядилось о дополнительном выделении финансирования закупок топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно документу, Мурманская область получит более 550 млн рублей, а Камчатский край – около 330... читать дальше

.

Свыше 1 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета Луганской Народной Республике на поддержку горнодобывающей отрасли. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства в субботу.. Средства будут направлены региональному фонду развития... Средства будут направлены региональному фонду развития... читать дальше

.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о привлечении более миллиарда рублей инвестиций и грантов участниками проекта "Академия инноваторов" в текущем году. "В этом году "Академия инноваторов" объединила больше 40 тысяч технологических предпринимателей. Участники привлекли свыше 1... читать дальше

.

Крым получит 10 млрд рублей господдержки на ремонт дорог в 2026 году, сообщила пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова по итогам его встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. "Андрей Никитин сообщил, что в 2026 году объем государственной поддержки на... "Андрей Никитин сообщил, что в 2026 году объем государственной поддержки на... читать дальше

.

Производство скота и птицы в сельхозорганизациях РФ за 11 месяцев этого года составило 12,6 млн тонн (в живом весе, на убой), что на 1,2% больше, чем годом ранее, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре производство выросло на 1,6%, до 1,16 млн... читать дальше

.

Товарооборот продукции АПК между Россией и Абхазией за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17%, в том числе российский экспорт увеличился на 20%, сообщает Минсельхоз РФ по итогам визита главы ведомства Оксаны Лут в... читать дальше

.

Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис считает, что предложение ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины имеет достаточную законную основу для защиты соответствующих финансовых учреждений. "Наше предложение в юридическом плане... "Наше предложение в юридическом плане... читать дальше

.

Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года составила 25,33 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Государственного комитета по статистике. Из указанного объема на долю товарной нефти с... читать дальше

.

Аукционы на право разведки и добычи углеводородов на участках Западно-Нятлонгский и Юильский-5 в Ханты-Мансийском автономном округе будут признаны несостоявшимися. На участие в торгах поступило по одной заявке, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ. Так, на... Так, на... читать дальше

.

Госзаказчикам и госкомпаниям в РФ могут ограничить возможность закупки различного измерительного оборудования. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сам документ предусматривает внесение... Сам документ предусматривает внесение... читать дальше

.

АвтоВАЗ отзывает в РФ 33,45 тыс. Lada Granta для превентивной проверки отдельных модификаций модели, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 6 июня по 12 декабря 2025 г. Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", компания приняла решение "провести... Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", компания приняла решение "провести... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с...

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52703,916 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 30,087 млрд руб., или на...

.