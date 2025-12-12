.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2025 года на уровне 0,6% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2025 года. Во 2-м квартале 2025 года...
 
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
Банк России впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных...
 
"Мосбиржа" видит техготовность к выходу на IPO 20 компаний
"Московская биржа" видит техническую готовность к выходу на рынок акционерного капитала у двух десятков эмитентов, потенциально же достойных внимания инвесторов компаний гораздо больше - до 500, но их нужно заинтересовать в проведении IPO. "Мы...
 
12 декабря 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 декабря в размере 79,3398 руб., евро - 92,9384 руб.

 0  
12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 79,3398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 92,9384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,56 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
13 декабря 2025 года 17:45
МИД РФ обещает не медлить с ответом на действия ЕС по заморозке российских активов
В Москве обещают не медлить с ответом на шаги со стороны ЕС относительно заморозки российских активов. "Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами - будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 17:19
В Москве с 2011 года за счет горбюджета возвели и реконструировали 68 спортивных объектов
С 2011 года по программе "Спорт Москвы" в столице построили и реконструировали спортивные объекты общей площадью 675,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 16:28
Бердымухамедов: особое место в повестке дня туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность своей страны к дальнейшему всестороннему сотрудничеству с Российской Федерацией, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан". Глава Туркменистана заявил об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 15:57
Правительство выделит дополнительно 880 млн руб. на закупки топочного мазута для Камчатского края и Мурманской области
Правительство РФ распорядилось о дополнительном выделении финансирования закупок топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно документу, Мурманская область получит более 550 млн рублей, а Камчатский край – около 330...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 15:11
На развитие угольной промышленности в ЛНР правительство РФ направит свыше 1 млрд руб.
Свыше 1 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета Луганской Народной Республике на поддержку горнодобывающей отрасли. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства в субботу..

Средства будут направлены региональному фонду развития...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 14:38
Собянин сообщил о привлечении более 1 млрд руб. инвестиций в рамках проекта "Академия инноваторов" в 2025 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о привлечении более миллиарда рублей инвестиций и грантов участниками проекта "Академия инноваторов" в текущем году. "В этом году "Академия инноваторов" объединила больше 40 тысяч технологических предпринимателей. Участники привлекли свыше 1...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 13:52
В 2026 году Крым получит 10 млрд руб. господдержки на ремонт дорог
Крым получит 10 млрд рублей господдержки на ремонт дорог в 2026 году, сообщила пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова по итогам его встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

"Андрей Никитин сообщил, что в 2026 году объем государственной поддержки на...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 13:07
В январе-ноябре российские сельхозорганизации нарастили производство скота и птицы на 1,2%
Производство скота и птицы в сельхозорганизациях РФ за 11 месяцев этого года составило 12,6 млн тонн (в живом весе, на убой), что на 1,2% больше, чем годом ранее, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре производство выросло на 1,6%, до 1,16 млн...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 12:25
В январе-ноябре товарооборот продукции АПК между Россией и Абхазией увеличился на 17%
Товарооборот продукции АПК между Россией и Абхазией за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17%, в том числе российский экспорт увеличился на 20%, сообщает Минсельхоз РФ по итогам визита главы ведомства Оксаны Лут в...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 11:59
Член ЕК по экономике: держатели замороженных активов РФ защищены от судебных исков
Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис считает, что предложение ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины имеет достаточную законную основу для защиты соответствующих финансовых учреждений.

"Наше предложение в юридическом плане...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 11:43
Азербайджан в январе-ноябре снизил добычу нефти на 4,7%, газа - нарастил на 0,8%
Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года составила 25,33 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Государственного комитета по статистике. Из указанного объема на долю товарной нефти с...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 11:02
"Сургутнефтегаз" и "ЛУКОЙЛ" получат по одному участку углеводородов в ХМАО вблизи своих активов
Аукционы на право разведки и добычи углеводородов на участках Западно-Нятлонгский и Юильский-5 в Ханты-Мансийском автономном округе будут признаны несостоявшимися. На участие в торгах поступило по одной заявке, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

Так, на...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 10:15
Госзаказчикам и госкомпаниям могут ограничить возможность закупки различного измерительного оборудования
Госзаказчикам и госкомпаниям в РФ могут ограничить возможность закупки различного измерительного оборудования. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сам документ предусматривает внесение...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 09:34
"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 33,45 тыс. Lada Granta для превентивной проверки отдельных модификаций модели
АвтоВАЗ отзывает в РФ 33,45 тыс. Lada Granta для превентивной проверки отдельных модификаций модели, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 6 июня по 12 декабря 2025 г.

Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", компания приняла решение "провести...    читать дальше
.
13 декабря 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 79,7296 руб., евро - 93,5626 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с...
12 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 декабря снизилась на 0,06% и составила 52703,916 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52703,916 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 30,087 млрд руб., или на...
