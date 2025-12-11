Контроль за стоимостью стройки в аэропортах ужесточат

11 декабря. FINMARKET.RU - Минтранс ужесточает контроль над строительством и реконструкцией аэропортовой инфраструктуры по итогам проверки Счетной палатой Федерального казенного учреждения «Ространсмодернизация». Как рассказали "Коммерсанту" в министерстве, в отраслевых актах поменяли формулировки в методике расчета смет «для исключения двусмысленности корректировки цен контрактов». Кроме того, рекомендовано заказчикам перепроверять наличие «гарантий финансовой добросовестности» подрядчика. Минтранс также начнет обмениваться данными с ФНС и самостоятельно выявлять проблемных подрядчиков.

Инфраструктурный сбор с авиакомпаний для реконструкции аэродромов по концессии должен появиться с 1 марта 2026 года. В первый год действия он составит 150 руб. с пассажира и будет индексироваться на размер инфляции и на корректирующий коэффициент в случае увеличения расходов на строительство. Структура Росавиации будет распределять собранные средства на компенсацию затрат концессионера на строительство. В рамках концессий планируется модернизация 28 аэродромов до 2030 года.

Некачественная проектная документация также привела к удорожанию контрактов на реконструкцию аэропортов Магнитогорска, Благовещенска, Грозного совокупно более чем на 4,1 млрд руб. При этом заказчик работ не обращался за возмещением ущерба к проектировщикам в тех случаях, когда недостатки в документации влияли на стоимость и объемы работ, указано в отчете. В семи аэропортах СП выявила необоснованное увеличение цен госконтрактов, оценив общий ущерб бюджету почти в 500 млн руб. Также аудиторы обнаружили при анализе цепочки субподрядчиков операции по обналичиванию и выводу за рубеж более чем 25 млрд руб. через контрагентов, а 2,4 млрд руб. были направлены на созданные компании, ликвидированные сразу после получения средств.